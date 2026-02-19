"فيا" تُواصل تجارب انطلاقات الفورمولا 1 مع دعم مكلارين لـ"تغييرات منطقية"
أكّدت "فيا" أنها ستُواصل تجارب إجراءات الانطلاقة خلال اختبارات البحرين للفورمولا 1، في وقت أعرب فيه فريق مكلارين عن ارتياحه لما وصفه بانطلاقات "منطقية" يوم الأربعاء.
أوسكار بياستري، مكلارين وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وإستيبان أوكون، هاس وسيرجيو بيريز، كاديلاك
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
عبّر أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين في الأسبوع الماضي عن مخاوفه بشأن طول وتعقيد إجراء الانطلاقة في سيارات 2026 الجديدة.
وحثّ ستيلا الاتحاد الدولي على النظر في تمديد توقيتات إجراء الانطلاقة لتفادي عدم تمكن السائقين من تشغيل الشواحن التوربينية بالشكل المطلوب، إذ بات عليهم الآن القيام بذلك يدويًا عبر تثبيت عدد دورات المحرك لأكثر من 10 ثوانٍ.
وعقب مناقشات جرت خلال اجتماع لجنة الفورمولا 1 صباح الأربعاء في البحرين، أجرى الاتحاد الدولي تجربة لإجراء انطلاقة أطول عبر منح السائقين خمس ثوانٍ إضافية بين التمركز على شبكة الانطلاق وبدء تسلسل الأضواء، ما أسفر عن انطلاقة تجريبية سلسة في نهاية تجارب الأربعاء.
وأكد الاتحاد لاحقًا أنه سيواصل هذه التجربة بعد كل نصف يوم من التجارب يومي الخميس والجمعة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراء الذي سيُعتمد في انطلاقة الموسم بأستراليا.
من جانبه قال مارك تمبل، المدير التقني للأداء في مكلارين، إن الفريق كان راضيًا عما اعتبره انطلاقة تجريبية "منطقية" يوم الأربعاء.
وأضاف: "كانت هناك بعض المخاوف التي طُرحت سابقًا، لذا كانت هذه فرصة لجمع عدد من السيارات معًا لخوض ما نتوقع أن يكون عليه إجراء الانطلاقة فعليًا".
وأكمل: "وبالتأكيد من وجهة نظري، بدا الأمر طبيعيًا ومنطقيًا إلى حد كبير. أعتقد أن ذلك يساعد في تبديد بعض تلك المخاوف، فعندما يكون الجميع جاهزين ويعرفون ما يفعلونه ويتم اتباع الإجراءات، لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة".
واختتم بالقول: "أعتقد أنه سيكون أمرًا معقولًا تمامًا. وأنا متأكد من أنه قد يكون هناك بعض الضبط الدقيق الإضافي، وستكون هناك ملاحظات من هذه التجربة، سواء من السائقين أو الفرق، وسيتم إعادة النظر فيها".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني
وولف: جدل نسبة الانضغاط في الفورمولا 1 "عاصفة في فنجان"
كولتارد: لويس هاميلتون فقد سرعته القديمة
فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات