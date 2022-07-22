"فيا" تُواجه تمرّدًا حيال قوانين أرضيّات 2023

كجزء من تدخّل "فيا" بناءً على أسس السلامة للحدّ من الارتدادات على إثر تذمّر عددٍ من السائقين، حدّدت الهيئة الحاكمة الإجراءات التي سيتمّ اعتمادها.

فإلى جانب فرض مقياسٍ للتذبذبات الانسيابيّة وفرض قيودٍ على الأرضيّات المرنة بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى هذا العام، قرّرت "فيا" كذلك إدخال تغييرات على القوانين التقنيّة لموسم 2023.

وعلى إثر محادثات اللجنة الاستشاريّة التقنيّة بعد جائزة النمسا الكبرى، أشارت "فيا" إلى نيّتها فرض رفعٍ لحواف الأرضيّة بـ 25 ملم، إلى جانب رفع حنجرة الناشر أسفل الأرضيّة، وفرض اختبارات أكثر صرامة بالنسبة لمرونة الأرضيّة واستخدام مجسّات أكثر دقّة بالنسبة للقفزات والارتدادات.

وتنتظر الفرق حاليًا المزيد من التفاصيل حول تلك التعديلات المقترحة، لكنّ سلسلة التدابير تلك تسبّبت بالفعل في ردود فعلٍ سلبيّة من قبل الفرق التي عبّرت عن عدم سعادتها حيال ارتفاع تكاليف التعديلات، حيث تشعر بأنّها غير ضروريّة بالنظر إلى أنّ الظاهرة تبدو تحت السيطرة مؤخّرًا.

ويُتفهّم بأنّ ستّة فرقٍ بالأساس – يُتفهّم بأنّها فيراري، وريد بُل، وألفا تاوري، وألفا روميو، وهاس وويليامز – جاهزة لتحدي التغييرات في ظلّ تشكيكها في بناء "فيا" لمزاعمها على أسس السلامة.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى وجود دعم ثمانية فرق، وهو ما سيكون كافيًا لبلوغ "الأغلبيّة القصوى" لتغيير القوانين والمصادقة عليها، للتوصّل إلى حلٍ وسط عبر رفع الأرضيّة بقدرٍ أقل.

ويُتفهّم بأنّ الفرق قد تقبل بالمزيد من التعديلات الطفيفة، مثل رفع حافة الأرضيّة بـ 10 ملم، كونها لن تتطلّب إعادة دراسة كاملة لتصميم السيارة في هذه المرحلة المتأخّرة.

لكن ما يزال غير واضح هو أيّ السبل التي يُمكن للفرق اعتمادها لمجابهة التغييرات في حال حافظت "فيا" على موقفها ورفضت التراجع.

ولا يُمكن في المقابل إقصاء إمكانيّة لجوء فيراري إلى حقّ النقض الذي تتمتّع به لمنع قوانين معيّنة كجزء من اتّفاقيّة الكونكورد التي تمّ اعتمادها في 2021.

وفي حين أنّ البعض يعتقد بأنّ حقّ النقض قد لا يكون كافيًا لمنع تغيير القوانين بناءً على أسس السلامة، فإنّ الجدل بشأن اعتبار المسألة مسألة سلامة أصلًا لا يجعل الوضع بذل الوضوح.