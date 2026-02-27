تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

"فيا" تُواجه تدقيقًا جديدًا بعد انتقادات كولتارد في قضية نسبة الانضغاط

وجّه ديفيد كولتارد السائق السابق في بطولة العالم للفورمولا 1 انتقادات إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بعد مزاعم تفيد بأن فريق مرسيدس استفاد من ثغرة في لوائح نسبة الانضغاط الخاصة بعام 2026.

منشور:
دافيد كولتارد

دافيد كولتارد

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

تُعد نسبة الانضغاط واحدة من عدة تغييرات أُدخلت ضمن لوائح 2026 الجديدة. ففي السابق كانت النسبة تبلغ 18 إلى 1، لكن الاتحاد الدولي خفّضها بموجب القوانين الجديدة إلى 16 إلى 1.

وكان قد أُشير في ديسمبر 2025 إلى أن مرسيدس عثرت على طريقة لتحقيق نسبة انضغاط أعلى أثناء تشغيل المحرك على الحلبة، مستفيدة من ثغرة تقضي بأن القياس يتم فقط عندما تكون السيارة ثابتة وفي درجة حرارة محيطة.

ويجري الآن طرح مقترح لإدخال تعديل على القوانين اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 لسد هذه الثغرة، على أن يُعرض للتصويت من قبل مصنّعي وحدات الطاقة، والاتحاد الدولي للسيارات، وإدارة بطولة الفورمولا 1.

ومن الجدير بالذكر أنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس شدد على أن محركهم قانوني وأن تصميمه حظي بموافقة الاتحاد الدولي للسيارات.

وقال كولتارد خلال بودكاست "أب تو سبيد": "حسنًا، إليك الأمر. لقد ذكرتَ الاتحاد الدولي للسيارات، الهيئة الحاكمة لبطولة الفورمولا 1. وقرأتُ مؤخرًا أنهم يقولون: نحن نحو 20 شخصًا فقط نكتب القواعد، بينما تضم فرق الفورمولا 1 مئات الأشخاص، ولهذا لم نكتشف الثغرة ثم نغلقها."

وأضاف السائق السابق في فريق ريد بُل: "بصراحة، لو قام واضعو اللوائح بعمل أفضل في فهم نطاق التشغيل الفعلي لسيارة الفورمولا 1... فإن نطاق تشغيل سيارة فورمولا 1 لا يكون وهي جالسة في المرآب بدرجة حرارة محيطة. بل يكون على الحلبة، عندما تصل حرارة المحرك إلى 110 درجات، وكل شيء يكون عالي الحرارة، والمكابح تتجاوز حرارتها ألف درجة. هناك تحديدًا يجب أن تُصمَّم القوانين واللوائح."

شاهد المزيد