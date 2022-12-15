"فيا" تنفي مزاعم فيتيل بشأن قوانين سيارات 2022

أشار فيتيل بطل العالم أربع مرّات في نهاية الموسم إلى أنّ تحسّن القدرة على التسابق مع الجيل الجديد من السيارات لا يبدو كافيًا لتبرير حجم العمل الذي بُذل من أجل تغيير القوانين.

وقال الألماني: "نتبع بعضنا بشكلٍ متقاربٍ أكثر، لكنّ السيارات أصبحت ذات جرٍ أقل، لذا تحتاج لأن تكون أقرب من السابق من أجل التجاوز".

وأضاف: "وبالنسبة للإطارات، فإنّ الهدف الأساسي كان السماح بتسابقٍ متقاربٍ أكثر، لكنّني لا أعتقد بأنّ هناك فارقًا كبيرًا من تلك الناحية كذلك".

وأردف: "لذا لا أريد القول بأنّ القوانين فشلت. لكن بالتأكيد بُذلت الكثير من الجهود ولم تكن هناك الكثير من النتائج في المقابل".

لكنّ تومبازيس، الذي ساعد ضمن دوره في "فيا" ضمن عمليّة تشكيل قوانين 2022، قائلًا أنّ تحليل الموسم المنقضي يُظهر الجوانب التي برز فيها تحسّن واضح في قدرة السيارات على التسابق في ما بينها.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تعليقات فيتيل، قال تومازيس: "أعتقد بأنّ التغييرات حسّنت قدرة السيارات على اتّباع بعضها البعض، لذا أعتقد بأنّ القوانين مع الإطارات ساعدتا في ذلك".

وأضاف: "من الواضح أنّ السباق الجيّد يحتاج لأن تكون السيارات متقاربة كي تخوض المعارك، ولم يكن النصف الثاني من هذا الموسم متقاربًا جدًا. كان هناك فائزٌ واضح بالطبع".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّ الموسم المقبل سيكون متقاربًا أكثر مجدّدًا. وذلك نتيجة تقارب الأداء الطبيعي، إلى جانب قدرة السيارة على التسابق على مقربة من بعضها البعض من جهة، والضغط على الإطارات أكثر من دون رفع حرارتها بشكلٍ مفرطٍ من جهة أخرى. سيُقدّم ذلك بعض السباقات الجيّدة جدًا".

ثمّ تابع: "كانت السباقات حماسيّة بشكلٍ عام هذا العام. لذا أجل، لا أعتقد بأنّه كانت هناك مكاسب هامشيّة، بل كان المكسب جيّدًا، ويُمكنني أن أؤكّد أنّ الكثير من الجهود بُذلت في ذلك".

وفي حين أنّ السائقين أشاروا إلى سهولة الاقتراب من منافسيهم الآن، فإنّهم أكّدوا كذلك وجود مجالٍ ضيّقٍ، ثانية تقريبًا مع السيارة التي في الأمام، ترتفع فيه الاضطرابات الهوائيّة كثيرًا.

وفي حين أنّ هكذا سيناريو لم يكن مثاليًا، يعتقد تومبازيس أنّه من الحلم توقّع قدرة السيارات على التسابق في ما بينها من دون وجود أيّة اضطرابات هوائيّة على الإطلاق: "لن يحدث ذلك مطلقًا. سيحدث ذلك فقط في حال لم تكن للسيارات أيّ ارتكازيّة، مثل سيارات الستينات".

كما أشار فيتيل إلى تقلّص مستويات الجرّ بشكلٍ عام على سيارات 2022 بالمقارنة مع الجيل السابق، لذا فإنّ عامل السحب أصبح أقلّ قوّة.

ذلك يعني أنّ التجاوز على الخطوط المستقيمة بات أكثر صعوبة، حتّى مع التواجد على مقربة من السيارة التي أمامك.

وقال تومبازيس أنّه قد تمّ النظر في ذلك، لكنّه لا يزال يعتقد بأنّ القوانين الجديدة وفّرت مكاسب أكثر بشكلٍ عام.

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت