"فيا" تنشر "معايير القيادة" لسائقي الفورمولا واحد

ضمن مستند تم إرساله إلى سائقي الفورمولا 3 قبيل جائزة إيميليا رومانيا الكبرى لتذكيرهم بما هو مسموح وما ممنوع، أردفَت "فيا" المذكرة التي تم إرسالها إلى سائقي الفورمولا واحد في وقت سابق من هذا الموسم.

"معايير القيادة" تلك قُدمت قبيل جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية، رداً على رغبة السائقين بفهمٍ أفضل للعوامل التي تؤثر على قرارات الحكام عند وقوع حادثة ما.

وجاء في المذكرة: "لتفادي أي شك، هناك عدة معايير تساعد الحكام على اتخاذ قراراتهم".

وجاء أيضاً: "جميع قرارات الحكام ستتخذ بالتماشي مع اللوائح الرياضية من ’فيا’".

وتنصُ هذه المذكرة على ما هو مسموح وما هو ممنوع للسائقين فيما يتعلق بعمليات التجاوز.

التجاوز بشكل داخلي ضمن المنعطف

بهدف إكمال التجاوز، يجب على السيارة في الأمام منح مساحة كافية للسيارة في الخلف التي تحاول التجاوز والتي يجب عليها التواجد "بقسم كبيرٍ كافٍ" منها إلى جانب السيارة في الأمام، ويجب أن تتم عملية التجاوز بشكل آمن ومدروس، مع السماح بالبقاء ضمن حدود المسار.

وفيما يتعلق "بالقسم الكبير الكافي" خلال التجاوز ضمن المنعطف، إلى جانب عوامل أخرى سيتم النظر فيها، فإن الحكام سيأخذون بعين الاعتبار موقع الإطار الأمامي للسيارة التي تحاول التجاوز بالمقارنة مع السيارة في الأمام بالنظر إلى رأس المنعطف.

التجاوز بشكل خارجي ضمن المنعطف

لانس سترول، أستون مارتن، فالتيري بوتاس، ألفا روميو تصوير: ألفا روميو

بهدف إكمال التجاوز، يجب على السيارة في الأمام منح مساحة كافية للسيارة في الخلف التي تحاول التجاوز والتي يجب عليها التواجد "بقسم كبيرٍ كافٍ" منها إلى جانب السيارة في الأمام، ويجب أن تتم عملية التجاوز بشكل آمن ومدروس، مع السماح بالبقاء ضمن حدود المسار.

وفيما يتعلق "بالقسم الكبير الكافي" خلال التجاوز ضمن المنعطف، إلى جانب عوامل أخرى سيتم النظر فيها، فإن الحكام سيأخذون بعين الاعتبار موقع الإطار الأمامي للسيارة التي تحاول التجاوز بالمقارنة مع السيارة في الأمام بالنظر إلى رأس المنعطف. ويجب أن تكون السيارة التي تحاول التجاوز قادرة على المرور من المنعطف دون الخروج عن حدود المسار.

وأكدت هذه التوجيهات أن "فيا" ستفرض بشكل صارم حدود المسار، مع ضرورة إعادة السائق لأية أفضلية اكتسبها بسبب الخروج عن تلك الحدود.