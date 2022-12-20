"فيا" تمنع السائقين من الإدلاء بتصريحات سياسية دون إذن

في نسخة محدّثة من اللوائح الرياضية التي ستدخل حيّز التطبيق مع بداية موسم 2023، حددت الهيئة الحاكمة للرياضة تفاصيل جديدة.

حيث أشارت الفقرة 12.2.1 الجديدة إلى أنه سيتم خرق القوانين في حال "تم إصدار بيانات سياسية، دينية أو شخصية أو تعليقات تتعارض مع مبدأ الحياد الذي تتبناه ’فيا’" إلا في حال الجصول على إذن من قبل "فيا".

ويأتي هذا التعديل على القوانين بعد سنوات من استعمال بعض السائقين لمواقعهم ضمن الرياضة من أجل إصدار بيانات تحمل طابعاً شخصياً أو للفت الأنظار.

ولعل أشهرها حين ارتدى لويس هاميلتون في موجيللو 2020 قميصاً كُتب عليه "اعتقلوا الشرطة التي قتلت بريونا تايلر"، وكانت تايلر تعمل كفنية طبيّة في لويسفيل، كنتكي، قُتلت من قبل دورية شرطة كانت تُجري تحقيقاً حول المخدّرات في تلك المنطقة.

وتمّ الطلب من السائقين بعدها مواصلة ارتداء بزاتهم التسابقية وهي مغلقة حتى الرقبة، على منصات التتويج وخلال المقابلات بعد السباقات وهذا ما بات مُدرجاً أيضاً ضمن القوانين.

ومؤخراً، ظهر سيباستيان فيتل بثياب تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشير إلى بعض المسائل السياسية.

كما ارتدى في جائزة كندا الكبرى قميصاً يُدين فيه لعمليات التنقيب في كندا وتأثيرها على المناخ، قبل أن تظهر تلك العبارات على خوذته، ومن ثم اختفائها لاحقاً في إشارة ضمنية ربما إلى ضغط من قبل فريقه أو الفورمولا واحد لإزالتها، لكن هذه التكهنات نُفيت لاحقاً.

لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس تصوير: صور موتورسبورت

ومن غير الواضح سببُ تحرك "فيا" لمنع مثل هذه التصرفات أو التصريحات من قبل السائقين، لكن كانت هناك تصرفات سابقة على منصات التتويج تسببت بغرامات للمنظمين أنفسهم.

في 2006، تم تغريم منظمي جائزة تركيا الكبرى بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي بعد أن قام محمد علي طلعت - رئيس الوزراء السابق لشمال قبرص، بتقديم الجوائز للفائزين، وتمّت الإشارة إليه بلقب "رئيس جمهورية تركيا لشمالي قبرص" التي لم يكن معترفاً بها إلا من قبل تركيا.

كما خسرت خيريز في إسبانيا موقعها ضمن روزنامة البطولة بعد أن تواجد العمدة المحليّ على منصة التتويج في 1997 دون إعلامٍ مسبق.

كما أضافت "فيا" إلى اللوائح الرياضية مجموعة قوانين صارمة تتعلق بتصرفات السائقين على منصة التتويج.

وتنص على: "ضرورة الامتثال لتعليمات ’فيا’ فيما يخص تعيين ومشاركة الأشخاص خلال المراسم ضمن أية منافسات تحت إشراف ’فيا’".

وفي سياق آخر، أكدت "فيا" أنه لا يحق للفرق توظيف أي موظف سابق بمنصب رفيع ضمن المنظمة، إلا قبل مرور نصف سنة على تركهم لوظيفتهم.

سيباستيان فيتيل، بيير غاسلي تصوير: صور موتورسبورت