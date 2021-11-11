"فيا" تمنح الفرق وقتًا إضافيًا على إثر تأخّر وصول معدّاتها
عدّلت "فيا" قوانينها الرياضيّة لبطولة العالم للفورمولا واحد بالنسبة لجائزة البرازيل الكبرى نهاية هذا الأسبوع من أجل السماح بحصول الفرق على المزيد من الوقت للتحضير عقب تأخّر وصول الشحن من جائزة المكسيك الكبرى.
اتّضح أمسٍ الأربعاء أنّ بعض الفرق لا تزال بانتظار وصول شحنها إلى البرازيل، حيث تحرّكت "فيا" الآن لمنح الفرق المزيد من الوقت بالمقارنة مع الوضع الطبيعي لتقديم سياراتها للفحص الفني قبيل جائزة البرازيل الكبرى.
وتنصّ القوانين الرياضيّة عادة على أنّ هذه العمليّة وكلّ الإجراءات الكتابيّة المتّصلة بها يجب أن تنتهي في أجل لا يتعدّى 18 ساعة قبل انطلاق التجارب الحرّة الأولى.
لكن على إثر مشاكل الشحن التي تلت سباق المكسيك، والتي يُعتقد بأنّها أثّرت بالأساس على فرق مكلارين، وهاس، وألفا روميو، وفيراري، فإنّ الهيئة الحاكمة منحت الفرق الآن 15 ساعة إضافيّة لإكمال إجراءات الفحص الفني.
وجاء التعديل على إجراءات الفحص الفنيّ قبل الحدث في ظلّ توقّع عدم الحاجة لتعديل الجدول الزمني لحصص الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع.
وعندما سُئل حول تأخّر الشحن من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ المعدّات المتأخّرة وصلت إلى البرازيل، لكنّها لم تصل بعد إلى الحلبة عندما تحدّث إلى وسائل الإعلام بعد منتصف النهار في إنترلاغوس.
وتواصل موقعنا "موتورسبورت.كوم" مع "فيا" للحصول على توضيح في ما يتعلّق إمكانيّة إدخال تغييرات على قوانين حظر التجوال الليلي في البادوك في إنترلاغوس نهاية هذا الأسبوع كتأثيرٍ إضافيّ لتأخّر الشحن.
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