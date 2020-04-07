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"فيا" تُمدّد فترة إغلاق مصانع فرق الفورمولا واحد

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"فيا" تُمدّد فترة إغلاق مصانع فرق الفورمولا واحد
07-04-2020

أعلنت "فيا" عن أنّ فترة إغلاق مصانع فرق الفورمولا واحد الإجباريّة بسبب تفشّي فيروس "كوفيد-19" سيتمّ تمديدها.

بعد تأجيل السباقات التسعة الأولى من موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وافقت فرق الفورمولا واحد الشهر الماضي على تقديم فترة إغلاق مصانعها التي كانت تُقام عادة في أغسطس من كلّ عام وذلك من أجل توفير حيّز زمني لإقامة سباقات في الفترة الصيفيّة.

وكانت عدّة فرقٍ قد بدأت بالفعل فترة الإغلاق – التي كانت من المفترض أن تمتدّ لثلاثة أسابيع – لكنّ "فيا" أعلنت الآن عن تمديدها لخمسة أسابيع بعد اجتماع للقائمين على البطولة يوم الإثنين.

وجاء في البيان الذي نشرته "فيا": "على إثر الموافقة الإجماع من قبل المجموعة الاستراتيجيّة للفورمولا واحد، ولجنة الفورمولا واحد والفرق، صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات عبر تصويت إلكتروني على قرار تمديد فترة إغلاق مصانع الفورمولا واحد الإجباريّة من 21 يومًا إلى 35، على أن يُقام ذلك في أشهر مارس/أبريل ومايو، وينطبق ذلك على جميع المصنّعين ومصنّعي وحدات الطاقة".

وأضاف البيان: "لا تزال المحادثات مفتوحة في ما يخصّ هذا الجانب بين فيا والفورمولا واحد وجميع الفرق وفق ما تُسفر عنه تطوّرات تأثير فيروس كوفيد-19 حول العالم".

كما باتت فترة الإغلاق تشمل مصنّعي المحرّكات الذين كانوا مُستثنين من هذا الإجراء. وكانت مرسيدس قد اختارت تعديل خطّ إنتاجها قليلًا من أجل إنتاج أجهزة المساعدة على التنفّس لمساعدة مرضى "كوفيد-19".

ويأتي هذا القرار بعد تبنّي عدّة دول قرارات إغلاق تام، طالبة من مواطنيها البقاء في منازلهم والخروج فقط لشراء الحاجيات الأساسيّة.

وبدأت بعض الفرق المتمركزة في المملكة المتّحدة في إجراءات تسريح مؤقّة خلال فترة توقّف التسابق، بينما سرّحت الفورمولا واحد نفسها بشكلٍ مؤقّت قرابة نصف طاقمها.

ولا يزال القائمون على البطولة يأملون إقامة 15 إلى 18 سباقًا هذا العام، على أن ينطلق الموسم في مرحلة ما في الصيف، لكن تتمّ دراسة تمديد الموسم حتّى 2021 في الوقت الحاضر.

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