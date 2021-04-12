"فيا" تُلمح إلى إعلان حول الهيدروجين في رياضة المحرّكات

وضعت الهيئة الحاكمة خططًا طموحة لجعل جميع مستويات رياضة المحرّكات أكثر صداقة للبيئة مع تحرّك العالم بلبوغ حياديّة الكربون.

وبحديثه ضمن زيارته لسباق روما للفورمولا إي نهاية الأسبوع المنقضي، قال تود أنّ لدى البطولة الكهربائيّة والفورمولا واحد المعوّلة على الوقود دورَين مهمّين في المساعدة على بلوغ ذلك الهدف.

وعندما سُئل إن كانت السباقات الكهربائيّة السبيل الوحيد لخفض الانبعاثات فعليًا، قال تود: "ليس بالكامل، لكن على كامل رياضة المحرّكات أن تصل إلى مستوى صفر انبعاثات".

وأضاف: "لو لم يكن ذلك من خلال الكهرباء، فيُمكن أن يحدث ذلك من خلال الوقود. كنّا الروّاد من خلال وحدات الطاقة الهجينة في الفورمولا واحد، ولدينا الفورمولا إي. لكن يجب أن ينطبق الأمر ذاته في الراليات وبطولات السيارات السياحيّة. لن يكون بوسع أيّ فئة الإفلات من هذا المصير المشترك".

وتُخطّط الفورمولا واحد لتكثيف استخدامها للوقود الحيويّ في المستقبل، حيث تعتقد بأنّ تطوير التكنولوجيا في ذلك الجانب قد يُساعد بشكلٍ كبير على خفض التلوّث على سيارات الطرقات المزوّدة بالوقود التي سيتواصل استخدامها حول العالم لعدّة أعوام مقبلة.

لكنّ تود ألمح إلى إمكانيّة تطويرات بتكنولوجيا الهيدروجين، حيث يبدو أنّ هناك إعلانًا وشيكًا حول البحوث في هذا المجال.

وقال تود حيال مستقبل الطاقة الهيدروجينيّة: "إنّه تطوّرٌ مثيرٌ جدًا للاهتمام لهذه التكنولوجيا. يعمل الكثيرون عليه وساهمت فيا في ذلك. نجري الكثير من التجارب في مختبراتنا وسيكون هناك إعلانٌ يخصّ الهيدروجين قريبًا".

وكانت الجهود قد تكثّفت بالفعل في هذا الجانب من خلال فئة هيدروجين في سباق لومان 24 ساعة 2024، حيث تعمل ريد بُل مع مصنّع سيارات السباق الفرنسيّ أوريكا على مفهومٍ تصميمي لسيارة لهذا السباق العريق.

وفي حين أنّ وحدة طاقة عاملة بالهيدروجين ستكون فكرة سابقة لأوانها بالنسبة للدورة المقبلة من قوانين المحرّكات في الفورمولا واحد بدءًا من 2025، ينظر المصنّعون في هذا الخيار على المدى البعيد.

وكان أولي كالينيوس المدير التنفيذي لمرسيدس قد أشار العام الماضي إلى جاذبيّة محرّكات الهيدروجين طالما أن يكون هناك إنتاج نظيفٌ لهذا العام.

وقال حيال ذلك: "هذه من بين التكنولوحيا لبلوغ حياديّة الكربون في المستقبل ونحن نعمل على ذلك، وعملنا على ذلك بالفعل طوال 25 عامًا".

وأضاف: "سنكون أوّل من يُطبّق ذلك على الطرقات من خلال الشاحنات الثقيلة، وبعض الحافلات، لكنّ ذلك لن ينجح إلّا عند الحصول على هيدروجين أخضر لتغذية تلك المحرّكات".

قوّة مستقبل الفورمولا إي

يعتقد تود أنّ لدى الفورمولا إي مستقبلًا مشرقًا، ولا يعتقد بأنّ مغادرة آودي وبي ام دبليو علامة على أنّ السلسلة الكهربائيّة لا تُوفّر ما يحتاجه مصنّعو السيارات.

وقال حيال ذلك: "هناك أولئك الذين يُغادرون وهناك من ينضمّون على الدوام في عالم رياضة المحرّكات. دائمًا ما كان الأمر هكذا، حتّى في الفورمولا واحد وسباقات التحمّل".

وأضاف: "ما يهمّ هو أنّ هناك العديدين الذين يرغبون بالانضمام. وذلك ينطبق على الفورمولا إي: هناك الكثيرون الذين يُريدون الدخول. كما أنّ استراتيجيّات المصنّعين تتغيّر. ذلك طبيعي والمستقبل يفرض تحديات كبيرة على التنقّل. نحتاج لبلوغ صفر انبعاثات على الطرقات وكذلك السباقات".