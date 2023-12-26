"فيا" تُلقي الضوء على الجانب السلبي لقانون سقف النفقات في الفورمولا واحد

منذ 2021، باتت الفرق تعمل ضمن سقف محدد للميزانيات وذلك بعد سنّ قانون يهدف إلى تأمين منصة مالية أكثر ثباتاً للبطولة ككل.

وجاءت النتائج لاحقاً بتقارب واضح بين الفرق، خاصة وأن الفرق الكبيرة والغنية لم يعد بوسعها الإنفاق كما تريد بهدف كسب مزيدٍ من الأداء.

لكن ورغم أن تقارب المستويات كان جانباً إيجابياً، لكن الجهة السلبية بالمقابل تتمثل في صعوبة تحسين الفرق لمستوياتها وتحسين أخطائها وذلك في حال سارت ضمن طريق تطوير خاطئ.

ويعود ذلك إلى التكاليف الكبيرة التي قد تضطر لمواجهتها لإنشاء تصاميم وقطع جديدة وأبحاث إضافية للسيارات، وبالتالي قد تخرق قانون سقف النفقات وتتعرض لعقوبات نتيجة لذلك.

وهذا ما حصل في موسم 2023 مع فريقي فيراري ومرسيدس، حيث أدرك الفريقان أن تصميم سيارتيهما لن يجاري سيارة ريد بُل المتفوقة، لكن العمل على تعديلات كبيرة لم يكن ممكناً خوفاً من تجاوز سقف النفقات المسموح.

وتعقيباً على هذه الفكرة، أشار نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا" إلى أن القانون لم يكن خالياً من السلبيات.

فقال: "المشكلة في القوانين المالية أن فريقاً ما يشتكي من عدم قدرته على إنفاق 3 أضعاف ما ينفقه الآخرين، وهذا جيد من ناحية".

وأكمل: "لكن من ناحية أخرى، فإنها تعني أنك وفي حال كنت متأخراً، فلا يمكنك التخلي عن كل شيء والبدء في تحديثات جديدة مختلفة".

واسترسل: "سابقاً، كان بعض الفرق يبدأ الموسم بسيارة متأخرة حقاً بسبب مشاكل في المبدأ التصميمي أو غيره".

وأردف: "لكنهم ينجحون لاحقاً بتقديم تحديثات مذهلة، عبر إعادة تصميم السيارة كلها تقريباً خلال 3 أو 4 أشهر ضمن الموسم نفسه".

وتابع: "لكن القوانين المالية الحالية تمنع ذلك. بالتالي في حال كان فريق ما متأخراً، فإن عملية التعافي قد تكون طويلة ومؤلمة".

من جهة أخرى، أشار تومبازيس إلى أن "فيا" تواصل تحسين القوانين المالية والتأكد من صرامتها بهدف امتثال الجميع، رغم وجود إيجابيات وسلبيات.

وحين سُئِل إن كانت هناك فكرة لمنح موسم 2026 معاملة خاصة لأنه يمثل بداية حقبة قوانين المحركات الجديدة، أجاب: "هناك خيط رفيع يفصل عن الصرامة الشديدة، لكن هذه رياضة تقنية، ويجب أن تبقى كذلك".

وأكمل: "لكن، ومع الكثير من الحرية، هناك إمكانية لحصول فوارق ضخمة بين الفرق، لذا فإن الحفاظ على ذلك الخيط الرفيع مهمة صعبة للغاية".

وتابع: "لذا، هناك خيط يفصل بين الحرية والتنافسية في البطولة، إضافة إلى القوانين المالية التي تضعنا في موقف غير سهل. لذا أعتقد أنه لا يوجد جواب مثالي يناسب الجميع".