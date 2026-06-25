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فيا تلغي حدود عدد الولايات الرئاسية خلال اجتماعات ماكاو

صوّتت الجمعيات العمومية الاستثنائية للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في ماكاو لصالح إلغاء القيود المفروضة على عدد الولايات في هيئات الاتحاد، بما في ذلك منصب الرئيس.

منشور:
شعار "فيا"

شعار "فيا"

الصورة من قبل: غابرييل لانزو

خلال الاجتماعات التي عُقدت هذا الأسبوع في ماكاو، وافقت الأندية الأعضاء والمندوبون من مختلف أنحاء العالم على سلسلة من التعديلات في النظام الأساسي واللوائح الداخلية لـ "فيا".

وضمن البيان الرسمي الصادر عن فيا حول أبرز مخرجات الاجتماعات، ورد أن "القيود على عدد الولايات في هيئات الاتحاد الدولي قد أُلغيت".

وأوضح متحدث باسم فيا أن هذا الإجراء، الذي حظي بموافقة أغلبية كبيرة، يهدف إلى توحيد القواعد مع هيئات أخرى داخل الاتحاد لا تطبق أصلاً قيوداً على عدد الولايات.

وقال المتحدث: "تم تحديث النظام الأساسي للاتحاد لإرساء نهج موحد فيما يتعلق بحدود الولايات عبر جميع هيئات الاتحاد، بما يتماشى مع المجالس العالمية ومجلس الشيوخ".

وأضاف: "تمت الموافقة على التعديلات المقترحة بأغلبية كبيرة خلال الجمعيات العمومية الاستثنائية. وتحتفظ هيئات الاتحاد بكامل صلاحياتها لانتخاب شاغلي المناصب الذين تراهم مناسبين بطريقة ديمقراطية".

وفي الوقت ذاته، شدد الاتحاد معايير الأهلية المطلوبة للترشح لمنصب الرئيس، ما يجعل خوض الانتخابات أكثر صعوبة أمام المرشحين المحتملين.

وجاء في البيان: "تم تعزيز معايير الأهلية الخاصة برئيس الاتحاد لتصبح أكثر انسجاماً مع المعايير المعمول بها بالنسبة إلى المرشحين الآخرين ضمن القائمة الرئاسية".

كما أضاف: "تم تغيير اسم لجنة الترشيحات إلى 'لجنة تقييم الأهلية' لضمان توافق أفضل بين اسم الهيئة ومسؤولياتها".

وبموجب المعايير الجديدة، سيتعين على أي مرشح محتمل إثبات امتلاكه خبرة كبيرة داخل أحد الأندية أو الهيئات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

ومن الناحية النظرية، تسمح هذه التعديلات لأي رئيس حالي بمواصلة قيادة الاتحاد لفترة غير محدودة، ما لم تتم إزاحته عبر الانتخابات أو يبلغ الحد الأقصى للعمر المحدد للترشح والبالغ 70 عاماً.

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