"فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر
ألزم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة من الإطارات، وإلا سيتم استبعادهم من سباق جائزة قطر الكبرى، وسط التخوّف من انفجار الإطارات.
بعد التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة، وعقب التحليل الاعتيادي للإطارات، لوحظت شقوق صغيرة في جوانب الإطارات وبين مكوناتها.
وتصاعدت المشكلة بسبب الحفف الجانبية هرمية الشكل على حلبة لوسيل في قطر.
وبعد تحليلات تلت السباق القصير - الذي حسم خلاله ماكس فيرستابن سائق ريد بُل لقبه الثالث - قامت "فيا" بتحليل إضافي لأخذ قرار حيال إلزام الفرق بثلاث وقفات صيانة في السباق الرئيسي.
لكن وبسبب دخول سيارة الأمان ثلاث مرات في السباق، لم يتم إكمال سوى 12 لفة منه على السرعات الاعتيادية. وهذا ليس كافياً لإكمال التحليلات كما تريد بيريللي.
وبعد اجتماع مدراء الفرق مساء اليوم الأحد، كشفت "فيا" عن نتائج تحليلات بيريللي. وفقاً لها، تم أخذ قرار بإلزام كل سائق بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة من الإطارات، بناء على دواعي السلامة.
وأي سائق لا يلتزم بهذا الرقم، سيتم رفع اسمه إلى الحكام وسيتلقى العلم الأسود وستُشطب مشاركته.
وتم خفض عدد اللفات الأقصى المسموح والذي كان قد تم التصريح به سابقاً من 20 لفة إلى 18، ما يعني أن الفرق ستضطر لاعتماد 3 وقفات صيانة كحد أدنى خلال السباق البالغ طوله 57 لفة.
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