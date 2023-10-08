اشترك
السابق / اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد التالي / ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

"فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر

ألزم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة من الإطارات، وإلا سيتم استبعادهم من سباق جائزة قطر الكبرى، وسط التخوّف من انفجار الإطارات.

إطارات بيريللي

بعد التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة، وعقب التحليل الاعتيادي للإطارات، لوحظت شقوق صغيرة في جوانب الإطارات وبين مكوناتها.

وتصاعدت المشكلة بسبب الحفف الجانبية هرمية الشكل على حلبة لوسيل في قطر.

وبعد تحليلات تلت السباق القصير - الذي حسم خلاله ماكس فيرستابن سائق ريد بُل لقبه الثالث - قامت "فيا" بتحليل إضافي لأخذ قرار حيال إلزام الفرق بثلاث وقفات صيانة في السباق الرئيسي.

لكن وبسبب دخول سيارة الأمان ثلاث مرات في السباق، لم يتم إكمال سوى 12 لفة منه على السرعات الاعتيادية. وهذا ليس كافياً لإكمال التحليلات كما تريد بيريللي.

اقرأ أيضاً:

وبعد اجتماع مدراء الفرق مساء اليوم الأحد، كشفت "فيا" عن نتائج تحليلات بيريللي. وفقاً لها، تم أخذ قرار بإلزام كل سائق بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة من الإطارات، بناء على دواعي السلامة.

وأي سائق لا يلتزم بهذا الرقم، سيتم رفع اسمه إلى الحكام وسيتلقى العلم الأسود وستُشطب مشاركته.

وتم خفض عدد اللفات الأقصى المسموح والذي كان قد تم التصريح به سابقاً من 20 لفة إلى 18، ما يعني أن الفرق ستضطر لاعتماد 3 وقفات صيانة كحد أدنى خلال السباق البالغ طوله 57 لفة.

المشاركات
التعليقات

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي

أحدث الأخبار

فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين

فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين

ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي

ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي

"فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر

"فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

"فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر "فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك