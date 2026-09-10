تشبه الفرق حلبة الشوارع في مدريد، التي انضمت إلى روزنامة موسم 2026، إلى حد كبير بحلبة جدة عالية السرعة في السعودية. كما تتميز مدريد بكونها أول حلبة جديدة تُضاف إلى روزنامة الفورمولا 1 منذ لاس فيغاس.

وتسمح تقنية الانسيابية النشطة، التي حلت محل نظام الدي آر إس القديم بموجب القوانين التقنية لعام 2026، للسائقين بتقليل الارتكازية عبر تغيير زوايا الجناحين الأمامي والخلفي في أجزاء محددة من الحلبة، أو تحقيق الارتكازية المثلى في المنعطفات.

ويختلف استخدام الانسيابية النشطة وفقًا لتصميم الحلبة، إذ مُنع استخدامها بشكل كامل في جائزة موناكو الكبرى في يونيو بسبب طبيعة الحلبة الضيقة وكثرة منعطفاتها.

وبحسب قرار فيا الذي أُعلن قبل جائزة إسبانيا الكبرى، ستقع منطقة "وضع الخط المستقيم" الأولى في مدريد على الخط المستقيم الرئيسي، أي خط الانطلاق والوصول، بينما ستكون الثانية على الخط المستقيم الذي يلي المنعطف الثالث مباشرة. وبالتالي، لن يُسمح باستخدام الانسيابية النشطة في المقطعين الثاني والثالث من الحلبة.

وأثار 19 علمًا أحمر خلال اختبارات الفورمولا 3 على الحلبة، 11 منها نتجت عن اصطدامات بالحواجز، مخاوف بين الفرق قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع.

حيث شدد مدير فريق مكلارين، أندريا ستيلا، على أن مدريد ستُظهر طابعًا مختلفًا عن أية حلبة أخرى في الروزنامة، قائلًا: "مدريد حلبة مختلفة بلا شك. إنها تشبه جدة بسبب قرب الجدران، لكن هناك عددًا أكبر بكثير من المنعطفات والمنعطفات المتتابعة عالية السرعة هنا".

وأضاف: "إنها حلبة صعبة للغاية. شهدت اختبارات الفورمولا 3 حوادث قوية وآمل أن نشهد حصصًا أكثر نظافة بكثير عندما تخرج سيارات الفورمولا 1 إلى الحلبة".

من جانبه، يعتقد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري الذي يمتلك فريقه الخبرة الوحيدة على حلبة مدريد بعدما أجرى يوم تصوير هناك في يوليو، أن ذلك لن يمنحهم بالضرورة أفضلية، قائلًا: "عندما كنا هناك، كانت الحلبة لا تزال مليئة بالغبار إلى حد كبير، وكان مستوى التماسك منخفضًا".

وأردف: "ستكون عطلة نهاية أسبوع صعبة للجميع. قد يكون التجاوز صعبًا بعض الشيء بالنسبة إلى سائقينا. كما أظهرت اختبارات الفورمولا 3 أن الحلبة وعرة بعض الشيء. أعتقد أيضًا أنها تشبه جدة بمنعطفاتها عالية السرعة المحاطة بالجدران. التوجه إلى حلبة جديدة من دون أي بيانات على الإطلاق يمثل دائمًا تحديًا كبيرًا، لكن بغض النظر عن ذلك، فإن إضافة سباق جديد إلى الروزنامة أمر مثير".