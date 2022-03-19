"فيا" تكشف كيفية عمل نظام "الفار" في الفورمولا واحد

يُطبّق ذلك النظام الجديد من أجل توفير دعم إضافي لفريق إدارة السباق على الحلبة، وذلك بعد الجدل الذي أحاط بطريقة التعاطي مع جائزة أبوظبي الختامية لموسم 2021.

وضمن تحليلها لتلك الأحداث - حيث تفوق ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل على لويس هاميلتون سائق مرسيدس نحو الفوز بالسباق ولقب البطولة بعدما تمّ تطبيق القوانين الخاصة بسيارة الأمان المتأخرة بشكل غير صحيح - فقد خلصت "فيا" إلى أنّ مديرها للسباقات كان بحاجة لدعم خارجي للتخفيف من بعض الضغوطات الملقاة على كاهله والتي تزايدت على ذلك الدور على مدار الأعوام، إلى جانب الاستفادة الكاملة من مستويات التغطية العالية لكل ما يدور على المسار في سباقات الفورمولا واحد.

وقد تم استبدال مايكل ماسي مدير السباقات السابق لموسم 2022 بكل من نيلس ويتيش وإدواردو فريتاس ليتناوب الثنائي على تلك الوظيفة على مدار هذا الموسم، حيث سيكون ويتيش هو مدير السباق لجولة البحرين الافتتاحية نهاية هذا الأسبوع.

هذا ونشرت "فيا" تقريرها الذي يحلل أحداث أبوظبي الجدلية اليوم السبت، كما نشرت بالتوازي تحديثًا بشأن الكيفية التي سيعمل بها نظام "مركز العمليات عن بعد".

وشرحت "فيا" أنه قد تم الانتهاء من بناء "المرحلة الأولى" من المركز في مكتبها بجينيف، وأنه يجري الآن تطويره بشكل إضافي.

وجاء في بيان "فيا" حول تلك المسألة: "قد يتم إرسال المسائل الإجرائية والتنظيمية إلى مركز العمليات عن بعد، والذي يعمل ضمن دور استشاري ولن يتدخل في تدفق عمل فريق إدارة السباق أو يتسبب بأي تأجيل لعملية اتخاذ القرار".

وأضاف البيان: "وبينما سيكون ذلك المركز مشابهًا في المبدأ لتقنية الفار المستخدمة في مباريات كرة القدم، لكنّه سيعمل كمصدر داعم لفريق إدارة السباق مع بيانات تعادل أكثر من عشر مباريات كرة قدم متزامنة، بما في ذلك 140 مصدرًا للصوت والصورة".

وتابع: "كما سيوفّر المركز مصدرًا إضافيًا لفيا من أجل الرد ومراجعة جوانب المنافسة والقرارات التي تم اتخاذها من أجل تنقيح وتحسين الإجراءات في المستقبل. لكنه لن يحظى بأيّة سلطة قانونية ولا يمكن الاستعانة به من أجل إعادة تقييم أو تغيير القرارات السابقة".