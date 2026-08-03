إعداد وترجمة: خلدون يونس

بداية الأحداث

مع اقتراب الموسم الأول من بطولة العالم للفورمولا 1 تحت مظلة القوانين التقنية الجديدة من الوصول إلى منتصفه، تمثل العطلة الصيفية فرصة مناسبة لتقييم الوضع. فقد أثارت قوانين عام 2026، التي منحت أهمية أكبر بكثير للطاقة الكهربائية، جدلًا واسعًا داخل حلبات السباقات وخارجها.

وتؤكد الفورمولا 1 أن تقييمات الجماهير، على سبيل المثال ضمن برنامجها "صوت جماهير الفورمولا 1"، جاءت إيجابية إلى حد كبير، إلا أن السائقين كانوا أكثر انتقادًا لهذه القوانين.

ووصف ماكس فيرستابن قوانين وحدات الطاقة بأنها مجرد "فورمولا إي معزّزة" خلال التجارب الشتوية في البحرين، بينما تحدث أوسكار بياستري في سباق سبا-فرانكورشان عن "البرمجيات ذاتية التعلم" في وحدات الطاقة، واعتبر أن "ترتيب الانطلاق في التجارب التأهيلية بات يُحسم بواسطة الحواسيب، سواء أعملت أم لمم تعمل كما ينبغي".

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" تومبازيس عما إذا كانت الانتقادات التي وجهها السائقون خلال الأشهر الماضية أشد مما توقعه الاتحاد الدولي للسيارات، أجاب:

"أعتقد أن السائقين، بحكم طبيعتهم، كثيرو المطالب. ولم نتوقع منهم أن يجاملوا أو ألا يعبروا عن آرائهم بصراحة. لذلك، هل كانت الانتقادات أكبر مما توقعناه؟ لا، لا أعتقد ذلك".

وأضاف مدير قسم سباقات المقعد الواحد في الاتحاد الدولي للسيارات أن الشكاوى المتعلقة بإدارة الطاقة، وظاهرة فقدان الطاقة الكهربائية في نهاية الخطوط المستقيمة، والخوارزميات، كانت أيضًا ضمن الأمور التي توقعها الاتحاد.

حيث قال تومبازيس: "في الواقع، كنا نتوقع كثيرًا من الأمور التي اشتكى منها السائقون خلال العامين السابقين لانطلاق الموسم. حاولنا إجراء بعض التعديلات، لكننا لم ننجح بسبب نظام الحوكمة المعمول به".

وأضاف: "لذلك أعتقد أن ما حدث كان متوقعًا بشكل واقعي".

إستيبان أوكون، هاس وسيرجيو بيريز، كاديلاك الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

الاتحاد الدولي حاول الاستماع إلى انتقادات سائقي الفورمولا 1 قبل 2026

لو كان القرار بيد تومبازيس، لكان من الأفضل إدخال التعديلات التي جرى الاتفاق عليها الآن لموسمي 2027 و2028 - والتي تقضي بالانتقال تدريجيًا إلى توزيع للطاقة بنسبة 60% لمحرك الاحتراق الداخلي و40% للطاقة الكهربائية - قبل ذلك بسنوات.

وقال: "أعتقد أنه من المؤسف بعض الشيء أننا اضطررنا إلى الانتظار حتى ناقشنا هذه الأمور في شهر مايو، ثم توصلنا إلى حزمة تعديلات لموسمي 2027 و2028. أعتقد أنه كان من الأفضل لو قمنا بذلك قبل عامين، وعندها لما شهدنا كل هذا الجدل".

وكان عدد من السائقين قد حذروا من المشاكل المحتملة في قوانين المحركات الجديدة قبل عام 2026. وكان فيرستابن أول من فعل ذلك علنًا خلال جائزة النمسا الكبرى لعام 2023، عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن انطباعاته الأولى بعد تجارب المحاكاة الخاصة بالجيل الجديد من المحركات.

وربما أدى ذلك إلى خلق انطباع بأن السائقين لم يتم الاستماع إليهم خلال السنوات التي سبقت موسم 2026، لكن تومبازيس يؤكد أن الواقع مختلف. فبحسب قوله، جرى التعامل بجدية مع الملاحظات الأولى، إلا أن إطار الحوكمة لم يسمح بإجراء تعديلات جوهرية على القوانين.

وأوضح: "عندما تقرر الشركات المصنعة المشاركة كمصنّعي وحدات طاقة، فإنها توقع اتفاقية حوكمة ملزمة لجميع الأطراف، أي الاتحاد الدولي للسيارات، وإدارة حقوق الفورمولا 1، ومصنعي وحدات الطاقة. وهي مشابهة لاتفاقية كونكورد التي تنظم الأمور الخاصة بالفرق".

وأضاف: "تم توقيع اتفاقية حوكمة منفصلة في عام 2022 لتحديد المتطلبات الخاصة بمصنعي وحدات الطاقة خلال أعوام 2023 و2024 و2025، أي قبل انطلاق البطولة، لأن هناك أمورًا مثل القوانين المالية التي طُبقت للمرة الأولى".

غابرييل بورتوليتو، آودي الصورة من قبل: Pirelli

ومن بين ما نصت عليه تلك الاتفاقية، عدم السماح للوافدين الجدد بإنفاق مبالغ غير محدودة لتطوير وحدات الطاقة الخاصة بعام 2026.

ليتابع: "إذا كان هناك مصنع لوحدات الطاقة لم يكن يشارك في الفورمولا 1، ولنقل آودي على سبيل المثال، فإنه كان لا يزال ملزمًا بالقوانين، ولا يمكنه أن يأتي إلينا ويقول: بما أننا لا نشارك حاليًا، يمكننا إنفاق خمسة أضعاف الأموال. فهذا سيكون غير عادل".

وأضاف: "لهذا السبب كانت هناك اتفاقية حوكمة تُلزمهم من جهة بالامتثال لقوانين، بما في ذلك القوانين المالية والتشغيلية وغيرها".

وفي المقابل، جعلت تلك الوثيقة من الصعب جدًا على الاتحاد الدولي إعادة فتح القوانين خلال السنوات التي سبقت عام 2026 دون الحصول على أغلبية.

وقال: "من جهة أخرى، فرضت الاتفاقية قيودًا على حجم التعديلات التي يمكننا إجراؤها من جانب واحد باعتبارنا الاتحاد الدولي للسيارات. ولذلك كان لا بد من موافقة عدد كبير من مصنعي وحدات الطاقة على أي تغيير".

وأضاف: "بالنسبة للتعديلات التي أجريناها في شهر مايو، كنا بحاجة إلى موافقة أربعة مصنعين على الأقل. وببساطة، لم يوافق أربعة منهم خلال السنوات التي ناقشنا فيها بعض التعديلات".

تحديات كانت معروفة منذ 2022.. لكن السباقات ما زالت ممتعة

يعود جزء من السبب إلى أن واقع صناعة السيارات آنذاك كان مختلفًا تمامًا، إذ كانت الشركات المصنعة تضع تركيزًا أكبر بكثير على التحول نحو الكهرباء.

حيث قال تومبازيس: "بشكل عام، كان الوصول إلى توزيع قريب من 50% لكل من مصدري الطاقة هدفًا صعبًا دائمًا".

وأضاف: "لكن ذلك كان مطلبًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات المصنعة الأصلية المشاركة، بل كان عاملًا حاسمًا في قرارها بشأن الاستمرار في الفورمولا 1 من عدمه. ولا تنسوا أنه لو لم تنضم تلك الشركات، لكنا نمتلك مزودَي طاقة اثنين فقط في الفورمولا 1، وأعتقد أن ذلك كان سيشكل مشكلة".

وتابع: "لذلك فإن اشتراط وجود مساهمة كهربائية أكبر بكثير هو ما أدى إلى ظهور هذه الصعوبات".

خط الإنطلاقة الصورة من قبل: Lars Baron / Getty Images

وأوضح تومبازيس أن الاتحاد الدولي أدرك هذه التحديات بالفعل في عام 2022، أي قبل عام من إعلان فيرستابن مخاوفه علنًا، إلا أنه بحلول ذلك الوقت كان قد فات الأوان لإجراء تغييرات جوهرية على القوانين.

حيث قال: "عندما بدأت نتائج المحاكاة بالظهور في عام 2022 تقريبًا، كنا نعلم بوجود هذه المشاكل، لكننا كنا قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدًا بحيث أصبح من الصعب تغيير الأمور، كما أن بعض الجهات كانت قد استثمرت بالفعل موارد كبيرة للغاية".

وأضاف: "لهذا وجدنا أنفسنا في موقف دفاعي نسبيًا مع بداية الموسم ونحن نناقش هذه القضايا".

كما أكد تومبازيس على أنه، رغم كل ذلك، فإن السباقات نفسها قدمت مستوى جيدًا من الإثارة خلال النصف الأول من الموسم.

حيث قال: "مع ذلك، أعتقد أن معظم السباقات كانت مثيرة للغاية. لقد شهدنا الكثير من المنافسات".

وأضاف: "بل وأستطيع القول أن لدينا حاليًا، ولا أدري إن كنت سأصفه بالهيمنة، لكن هناك أفضلية واضحة لأحد المصنعين. وفي السابق، عندما كنا نشهد مثل هذا الوضع في بداية حقبة القوانين الجديدة، كانت السباقات تصبح رتيبة للغاية".

واختتم قائلًا: "أما الآن، فعلى الرغم من أن مرسيدس حققت معظم الانتصارات، فإنني أعتقد أن السباقات بقيت مثيرة للغاية، وشهدت الكثير من التغييرات والمنافسات".