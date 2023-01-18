"فيا" تكشف عن تفاصيل هيكل إداري جديد للفورمولا واحد

كانت لنيلسن - الذي عمل مؤخرًا لصالح إدارة الفورمولا واحد - مسيرة طويلة في سباقات الجائزة الكبرى والتي شهدت عمله مع لوتس، تايرل، بينيتون وألفا تاوري.

وضمن دوره الجديد مع "فيا"، سيكون مسؤولًا عن كافة المسائل الرياضية، بما فيها تطوير مراقبة السباقات ومركز العمليات عن بعد، إلى جانب التحديثات المستقبلية للقوانين الرياضية.

وبالحديث عن دوره الجديد قال نيلسن: "لقد أمضيت حياتي المهنية في العمل لدى العديد من الفرق والمنظمات في الفورمولا واحد، ولا أطيق الانتظار للدخول في فصل جديد آخر مع فيا".

ويعد تعيين نيلسن واحدًا من بين عدد من التغييرات التي قام بها محمد بن سليم رئيس "فيا" للمساعدة على تحسين إدارة الفورمولا واحد.

حيث أن نيكولاس تومبازيس - الذي قاد الفريق التقني لدى فيا في الفورمولا واحد منذ 2018 - سيكون له دور إداري أكبر كمدير لسباقات المقعد الأحادي.

وسيعمل نيلسن تحت إشرافه، إلى جانب المدير التقني تيم غوس، المدير المالي فيديريكو لودي ومدير العمليات فرانسوا سيكارد.

هذا ويرى بن سليم أن تلك التغييرات ستساعد في تحسين إدارة "فيا" للفورمولا واحد، حيث قال: "لقد كرّسنا الكثير من الوقت والجهد من أجل تقديم تغييرات هامة ومدروسة على فريقنا في الفورمولا واحد كي نصل إلى الهيكل الإداري المناسب مع الأشخاص المناسبين للإشراف على القوانين المستقبلبة للرياضة".