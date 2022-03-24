"فيا" تكشف عن تعديلات مسار حلبة كورنيش جدّة قُبيل جائزة السعودية الكبرى

زار قطار الفورمولا واحد حلبة كورنيش جدّة للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ وبينما نالت الحلبة إشادة كبيرة لتصميمها المثير عالي السرعة، إلّا أن بعض السائقين أبدوا بعض الملاحظات بشأن ضعف الرؤية في بعض الأماكن على المسار.

حيث دفعت الاقتراحات من قِبَل "فيا" المنظمين في جدّة لإجراء بعض التعديلات على المسار لسباق هذا العام.

وقد تم بالفعل تأكيد أن خطوط النظر ستكون مفتوحة في عدد من المنعطفات للمساعدة في حل مشكلة ضعف الرؤية، إلى جانب توسيع المنعطف الأخير الذي شهد حادثة ماكس فيرشتابن في نهاية القسم الثالث من التصفيات العام الماضي.

هذا وفصّلت "فيا" رسميًا الآن طبيعة التعديلات التي طرأت على المسار قُبيل الجائزة الكبرى نهاية هذا الأسبوع عبر ملاحظات الحدث التي أصدرها ويتيش اليوم الخميس.

حيث تمت إزاحة حواجز للخلف في الجانب الأيسر عند المنعطفين الثاني والثالث الضيقين، واللذين شهدا حادثة في السباق أدّت لرفع أحد العلمين الأحمرين العام الماضي، من أجل تحسين الرؤية.

وتم اتّخاذ خطوة مشابهة عند المنعطفين الـ 14 والـ 21 في محاولة لتحسين خطوط النظر للسائقين عند عبورهم بسرعة عالية، بينما تمّت إضافة طبقة طلاء ناعمة على بعض الحواجز لتخفيف حدة الاحتكاك بها.

كما أكّدت ملاحظات ويتيش كذلك أن المسار تم توسيعه إلى 12 م عند المنعطف الأخير، بعدما كان بعرض 10.5 م العام الماضي.

التعديلات على المسار:

المنعطفان 2-3: تمت إزاحة الحواجز في الجانب الأيسر للخلف لتحسين الرؤية من المنعطف الثاني إلى الرابع.

رأس المنعطف الرابع: تمّت إضافة طبقة طلاء ناعمة على بعض الحواجز الخرسانية لتخفيف حدة الاحتكاك بها.

رأس المنعطف الـ 14: تمت إزاحة الحواجز للخلف بمقدار 1.5 م تقريبًا لتحسين الرؤية.

رأس المنعطف الـ 16: تمّت إضافة طبقة طلاء ناعمة على بعض الحواجز الخرسانية.

رأس المنعطف الـ 21: تمت إزاحة الحواجز للخلف بمقدار 1.5 م تقريبًا لتحسين الرؤية.

رأس المنعطف الـ 22: تمّت إضافة طبقة طلاء ناعمة على بعض الحواجز الخرسانية.

رأس المنعطف الـ 24: تمّت إضافة طبقة طلاء ناعمة على بعض الحواجز الخرسانية.

مخرج المنعطف الـ 27: تم توسيع المسار إلى 12 م.

هذا وتهدف تلك التعديلات إلى تسريع الحلبة الأسرع بالفعل على روزنامة البطولة، وذلك مع وصول متوسط سرعة لفة قطب الانطلاق الأول في التصفيات العام الماضي إلى حدود 157 ميل/ساعة.