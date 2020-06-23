"فيا" تكشف عن تعديلات على تجميد مكوّنات الفورمولا واحد في 2020

يتضمّن الملحق 22 تفاصيل أيّة مكوّنات يتمّ تجميدها بدءًا من السباق الأوّل من الموسم تحت عنوان "آر1-2020"، وأيّ مكوّنات يتمّ تجميدها في مرحلة ثانية تحت عنوان "ميد-2020".

وتمّ الآن التنصيص على بعض التواريخ التي لم تكن محدّدة في السابق، حيث تمّ إقرار الـ 30 من سبتمبر لمرحلة "ميد-2020".

فضلًا عن ذلك فإنّ المواعيد النهائيّة للفرق لإشعار "فيا" بنيّتها اعتماد مفتاحَي التطوير لتغيير مكوّنات مصادقٍ عليها قد حُدّدت كما يلي:

22 يوليو – دي1: "إشعار فيا بنيّة تغيير مكوّنٍ مصادقٍ عليه، وبتقديٍ للمكوّنات المتأثّرة بالتغيير ووصف قصيرٍ لأسباب التغيير".

5 أغسطس – دي2: "تزويد فيا بالخصائص الكاملة للتغييرات المزمعة على المكوّنات المصادق عليها وأيّ مكوّنات أخرى ستتأثّر بذلك".

21 سبتمبر – دي3: "تزويد فيا بمخطّط مفصّل للتغييرات المزمعة".

وكانت القوانين تسمح في السابق للفرق بالعودة إلى المكوّنات الأصليّة المصادق عليها في حال استخدامها لمفتاح التطوير و"لم يرتقِ التحديث إلى مستوى تطلّعات الفريق".

لكن لم يعد بوسع الفرق الآن العودة إلى الخصائص السابقة إلّا في غضون خمسة سباقات منذ الإقدام على التغيير، وفي حال فعلت ذلك فإنّها "ستتخلّى" عن المكوّن الجديد. وسيمنع ذلك الفرق من منح نفسها خيارَين والمراوحة بينهما على مرّ السباقات.