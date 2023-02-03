"فيا" تكشف عن تسجيل ستّة مصنّعي محرّكات لموسم 2026

تتّجه الفورمولا واحد لبدء الجيل المقبل من وحدات الطاقة في 2026، والتي ستُركّز أكثر على استخدام الوقود المستدام وزيادة قدر الطاقة الكهربائيّة في محاولة لتعزيز الاستدامة بالتوازي مع عدم التأثير على العرض على المسار.

وتجري المحادثات مع المصنّعين الحاليين في البطولة إلى جانب مصنّعين جددٍ محتملين منذ فترة بشأن القوانين، لكنّ "فيا" كشفت اليوم الجمعة عن أنّ ستّة أطرافٍ أكملت عمليّة التسجيل بالفعل.

وشمل ذلك آودي التي ستنضمّ إلى الفورمولا واحد للمرّة الأولى بدءًا من 2026 عبر تزويدها لفريق ساوبر، إلى جانب ريد بُل فورد التي تمّ الإعلان عن شراكة طرفيها اليوم الجمعة.

وبالرغم من العلاقة الحاليّة بين هوندا وريد بُل ستنتهي بنهاية موسم 2026، فإنّ الصانع الياباني قام بالتسجيل للدورة المقبلة التي ستمتدّ من 2026 إلى 2030، بالرغم من عدم ارتباطه بأيّ فريقٍ حتّى الآن.

ذلك يعني تسجيل ستّة شركات في المجمل ألا وهي:

ألبين ريسينغ

آودي

فيراري

هوندا ريسينغ

مرسيدس لوحدات الطاقة عالية الآداء

ريد بُل فورد

وجاء في بيان "فيا": "هذه الشركات ستزوّد الجيل المقبل من وحدات طاقة الفورمولا واحد التي سيُشرع في استخدامها بدءًا من موسم 2026 وفق القوانين الرياضيّة والتقنيّة التي تمّ نشرها على الموقع الرسمي لـفيا".