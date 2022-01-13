"فيا" تكشف عن تحديثٍ بشأن تحقيق جائزة أبوظبي الكبرى في الفورمولا واحد

منذ أن كشفت في الأسبوع التالي لسباق ياس مارينا أنها ستطلق تحقيقًا كاملًا فيما حدث خلال المراحل الأخيرة من السباق، لم تصدر "فيا" أيّة تحديثات عن المسألة.

لكن وضمن بيانٍ أصدرته اليوم الخميس، أكدت "فيا" أن التحقيق يجري بشكل كامل الآن، كما حددت الخطوات التالية في ذلك الأمر.

ومن المقرر أن يستشير محمد بن سليم رئيس "فيا" المنتخب حديثًا كلًا من الفرق والسائقين كجزء من تحليل ما حصل في أبوظبي، قبل أن يتم إعلان القرار النهائي خلال اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات في البحرين في مارس/أذار المقبل.

وجاء في بيان "فيا" ما يلي: "بعد قرار المجلس العالمي لرياضة السيارات في باريس في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، بدأت إدارة فيا تحت قيادة محمد بن سليم تحليلًا مفصّلًا للأحداث التي شهدتها جائزة أبوظبي الكبرى الشهر الماضي".

وأضاف البيان: "بدأ رئيس فيا حملة استشارية مع كافة فرق الفورمولا واحد حول مشاكل مختلفة، بما فيها تلك المسألة. وفي الـ 19 من يناير/كانون الثاني المُقبل سيتم تخصيص بندٍ في أجندة اللجنة الاستشارية الرياضية حول استخدام سيارة الأمان. فيما ستكون المرحلة التالية عبارة عن مناقشة مشتركة مع كل السائقين".

وأكمل: "وسيتمّ تقديم نتيجة التحليل المفصّل إلى لجنة الفورمولا واحد ف فبراير/شباط، على أن يتمّ الإعلان عن القرارات النهائية خلال اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات في البحرين في 18 مارس/أذار".

وتابع: "وقد طلب محمد بن سليم رئيس فيا مقترحات من السكرتير العام للرياضة ومدير منافسات المقعد الأحادي المعيّن حديثًا بيتر باير من أجل مراجعة وتعزيز هيكل الفورمولا واحد لموسم 2022".

وتأتي تلك الأخبار في وقت من المعلوم فيه أن لويس هاميلتون يفكّر في مستقبله بعد الطريقة التي خسر بها اللقب في أبوظبي. حيث قال عبر اللاسلكي عقب السباق أنه تمّ "التلاعب" بمعركة اللقب، ولم يتحدث علانية منذ لقائه المقتضب عقب السباق في خط الحظائر المغلق.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد صرّح الشهر الماضي بأنه وهاميلتون يشعران "بخيبة أمل"، وأنه يأمُل ألّا يتسبب ذلك في رحيل بطل العالم سبع مرات عن الرياضة.