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"فيا" تكشف عن العقبة التي تمنع إقامة 25 سباقاً في الفورمولا واحد

أكد محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، أن الهيئة الحاكمة لا يمكنها حالياً الإشراف على روزنامة مكونة من 25 سباقاً للفورمولا 1 باستخدام فريق عمل واحد فقط.

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محمد بن سُليّم رئيس "فيا"

محمد بن سُليّم رئيس "فيا"

الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات

وفقاً لاتفاقية كونكورد الحالية، من المسموح أن يتضمن الموسم 25 سباقاً. 

ورغم الطلب الكبير على استضافة سباقات الفورمولا 1 – حيث أعربت الأرجنتين مؤخراً عن اهتمامها باستضافة جائزة كبرى – أوضح الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، العام الماضي أنه يريد الالتزام بـ 24 سباقاً في الوقت الراهن.

حيث قال دومينيكالي ضمن حديثه مع بودكاست "Beyond the Grid" الخاص بالفورمولا 1: "أعتقد أن 24 هو العدد المناسب". 

وأضاف: "يمكنني القول أنه الرقم الذي يجب أن نسعى إليه للحفاظ على الاستقرار لفترة طويلة".

من جانبه، أشار بن سُليّم إلى أن كل شيء "قيد الانتظار" بالنسبة للاتحاد الدولي للسيارات الذي يشرف حالياً على تنظيم 24 حدثاً في الموسم الواحد. 

وضمن حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال بن سُليّم: "عندما تتجاوز حاجزاً معيناً، ستحتاج إلى طاقمَي عمل، لا يمكننا القيام بأكثر من ذلك. لوجستياً، سأحتاج إلى طاقمين".

وأضاف: "هل يمكن للسائقين تحمل ذلك؟ أود فقط معرفة الإجابة. لنكُن منطقيين ومعقولين بشأن هذا الأمر. هل يمكن للسائقين التعامل معه جسدياً وذهنياً؟ سأسألهم هذا السؤال. ماذا عن الفرق؟".

وتابع بن سُليّم: "بالنسبة للاتحاد الدولي للسيارات، لا يمكننا إدارة ذلك بفريق واحد فقط. نحتاج إلى تقسيم فريقنا إلى مجموعتين تعملان بالتناوب".

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رغم ذلك، أشار بن سُليّم إلى أن إدارة الفورمولا 1 تمتلك ذهنية منفتحة، قائلاً: "لم يأتوا إلينا أبداً ليطلبوا: 'نحتاج إلى المزيد.' لم يفعلوا ذلك أبداً. هم يسعون إلى الجودة، ولهذا السبب لدينا علاقة جيدة معهم".

وأضاف: "لذلك، لن أوقفهم عن زيادة عدد السباقات إلى 25، لأن هذا حقهم. في النهاية، فإن القرار يعود لهم".

وأردف: "هم الذين لا يريدون إضافة المزيد من السباقات في الوقت الحالي. لأنهم يعلمون أن ذلك سيتحول إلى مسألة مرهقة". 

واختتم: "لديهم أسبابهم الخاصة للحفاظ على عدد السباقات عند الرقم 24".

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