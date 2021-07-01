"فيا" تكشف سبب زيادة عدد التوجيهات التقنية مؤخراً في الفورمولا واحد

عادة ما تصدر "فيا" توجيهاً تقنياً إلى الفريق بناءً على طلب توضيحي حيال القوانين، أو من أجل تغطية بعض الثغرات أو إدخال بعض التعديلات بناءً على دواعي السلامة.

لكن مؤخراً، تم إصدار ثلاثة توجيهات تقنية خلال الأسابيع الستة الماضية، أولها كان حيال مسألة الأجنحة المرنة.

ثاني توجيه تقني جاء بعد دراما انفجار الإطارات في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، وذلك مع إدخال كشوفات مكثّفة لمستويات ضغط الإطارات.

بينما كان آخر توجيه قبل سباق ستيريا في النمسا، وذلك لإبطاء وقفات الصيانة بناءً على دواعي السلامة.

وكان لورون ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري قد صرّح الأسبوع الماضي عن ضرورة خوض مناقشات بين "فيا" والفرق قبل إصدار مثل تلك التوجيهات التقنية، بينما انتقد فرديريك فاسور علانية مثل هذه التصريحات.

ويرى مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أن استعمال التوجيهات التقنية هذا الموسم نتيجةٌ حتمية لشراسة المعركة على اللقب في 2021 بين مرسيدس وريد بُل، إذ أن جميع التوجيهات الثلاثة السابقة تعدل بعض الأمور لأحد فريقَي الصدارة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الواضح أنه ومع تواجد عدة مسائل يتوجب النظر فيها، إضافة إلى المعركة على الصدارة، فإن عدد التوجيهات ازداد بالتأكيد مقارنة بالسابق".

وأكمل: "كما أن ضرورة التوضيحات وتقديم توجيهات وإيضاحات عملية لبعض النواحي قد ازداد، نعم".

واسترسل: "لكنني أعتقد كذلك أن هذه الزيادة مردّها شراسة المعركة على الصدارة".

لكن بالمقابل، لا يتفق ماسي مع تصريحات فاسور حيال اعتماد التوجيهات التقنية كطريقة في إدارة البطولة، مؤكداً أنها ببساطة الطريقة التي يوضح فيها القسم التقني لدى "فيا"، القوانين.

فقال: "إنها ليست طريقة من طرق الإدارة".

وأكمل: "لكنها بالتأكيد طريقة لمحاولة التواصل مع جميع الفرق حيال القوانين، من وجهة نظر تقنية، حيال كيفية تفسير القوانين أو إجراءات معينة يتوجب اتباعها".

واختتم: "تقديم توضيحات حيال كل ذلك، الجميع يرغب على الدوام بالمزيد من التوضيحات لبعض النواحي، لهذا يزداد العدد تزامناً مع كل ما يجري".