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"فيا" تكشف سبب حريق سيارة غروجان في البحرين ضمن تقرير الحادث

كشف الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" عن سبب كرة اللهب الضخمة ضمن حادث رومان غروجان في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، مُقدّمًا مجموعة من التوصيات لتحسين إجراءات السلامة بعد إتمام التحقيق.

"فيا" تكشف سبب حريق سيارة غروجان في البحرين ضمن تقرير الحادث

تعرّض سائق هاس لحادث قوي خلال اللفّة الافتتاحيّة من جائزة البحرين الكبرى نهاية نوفمبر الماضي شهد انشطار هيكل سيارته لنصفين، بينما علقت خليّة النجاة في الحواجز.

وانفجرت كرة لهب ضخمة في الحادث، لكنّ غروجان كان قادرًا على الخروج من دون إصابات بليغة، واقتصر الأمر على حروقٍ في يديه أثناء مغادرته لقمرة القيادة. وأكّدت "فيا" إطلاقها لتحقيق شامل في الحادثة، وتمّ الآن نشر تقريره.

وجاء في التقرير: "تعرّضت السيارة لضررٍ مكثّف خلال اصطدامها بما في ذلك انفصال وحدة الطاقة عن خليّة النجاة. انفصل خزّان فحص الوقود على الجانب الأيسر من الهيكل وتمزّق أنبوب تزويد المحرّك بالوقود، وتسبّب كلاهما في تسرّب الوقود من الخزّان".

وأضاف: "أدّت معدّات حماية السائق، بما فيها الخوذة، ونظام هانز، وأحزمة الحماية إلى جانب خليّة النجاة والمقعد، ومسندة الرأس والطوق عملها على أكمل وجه وفق خصائصها لحماية مساحة نجاة السائق وإدارة القوى التي واجهها السائق أثناء الارتطام".

وأكمل: "تضرّر نظام إيرز عالي الجهد بشكلٍ كبير، وبقيت بعض أجزاء بطاريّة إيرز مع وحدة الطاقة بينما بقيت أخرى ملتصقة بخليّة النجاة".

ثمّ تابع التقرير: "اشتعلت النيران خلال اللحظات الأخيرة من الاصطدام بالحاجز، وانطلقت من القسم الخلفي لخليّة النجاة وامتدّت وصولًا إلى السائق مع اشتدادها".

وقالت "فيا" بعد مراجعة الحادث، و18 حادثًا آخرًا في البطولة هذا العام، أنّها ستعمل بشكلٍ مكثّف على خصائص "علبة سلامة الوقود" على خلفيّة كرة اللهب.

وشمل ذلك العمل:

  • مراجعة تصميم وتركيب علبة سلامة الوقود في جميع فئات سباقات سيارات المقعد الأحاديّ التابعة لـ فيا.
  • توصيات حيال أفضل ممارسات تركيب علبة سلامة الوقود.
  • تحديث معايير فيا لعلبة سلامة الوقود.
  • مراجعة قوانين تصميم أنابيب وصل علبة سلامة الوقود وخزّانات الفحص.
  • تشمل المصادقة على الوقود توافق مواد العلبة وخصائص الوقود.

كما قالت "فيا" أنّها ستعتمد قوانين لهندسة مقدّمة خليّة النجاة، إلى جانب اختبارات الأحمال في تلك المنطقة"، و"مراجعة متطلّبات تثبيت عمود التوجيه" بعد أن علقت قدم غروجان اليسرى في البداية داخل قمرة القيادة بسبب الضرر الذي لحق بها.

كما أشار التقرير إلى أنّ "فيا" ستُجري "مراجعة للقوانين ومتطلّبات المصادقة على مكوّناة مسندة الرأس"، و"تحليل نقاط تثبيت وحدة الطاقة وتبنّي أوضاع لمجابهة الأعطال".

وكان غروجان قادرًا على البقاء في النار لـ 27 ثانية نتيجة معايير "فيا" العالية لبذلات التسابق التي تمّ تحديثها لموسم 2020. وقال التقرير أنّه سيكون هناك تحقيق لتحسين مستوى نقل الحرارة في القفازات بالنظر إلى الحروق التي لحقت بيد الفرنسيّ.

كما ذكر التقرير أنّه تكون هناك مشاريع بحثيّة متعلّقة بأنظمة الإطفاء في سيارات المقعد الأحاديّ مكشوفة العجلات، إلى جانب ضمان أنّ نظام الحاجب في الخوذة يبقى قادرًا على العمل حتّى عند مواجهته للنيران.

وقال قسم السلامة صُلب "فيا" أنّه يُخطّط لمشاريع إضافيّة أخرى بما فيها:

  • البحث في خيارات أنظمة تحذيرٍ بشأن التقارب وأنظمة إلكترونيّة تُساعد على تحسين الرؤية.
  • البحث في خيارات التعديل والتحديث لتحسين أداء الحواجز الحاليّة.
  • البحث في أنظمة حواجز جديدة فعّالة على نطاقٍ واسعٍ من ظروف التصادم.
  • البحث في تقييم وسائل إطفاء الحرائق الحاليّة، ومعدّات مجابهة الحرائق ومعدّات حماية رجال الإطفاء وتقييم تكنولوجيا جديدة.
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