"فيا" تكشف سبب توقف سيارات الفورمولا 1 تحت المطر في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

كشفت "فيا" تفاصيل حول سبب تعرض سيارات الفورمولا 1 لمشكلات تقنية قبل انطلاق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا يوم الأحد.

تأخر انطلاق سباق سيبانغ 40 دقيقة بسبب هطول أمطار غزيرة، ثم شهدت لفة التحمية فوضى كبيرة، بعدما عانى صاحبا الصف الأول ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون من خلل جعل الضغط على دواسة الوقود بلا استجابة، بينما توقفت العديد من السيارات تمامًا. وتم رفع العلم الأحمر.

ووصف سيرجيو بيريز الوضع بأنه "غير مقبول"، بينما وصفه لاندو نوريس بأنه "فظيع بكل بساطة"، معتبرًا أنه دليل على أنه "لا ينبغي أن يكون لدينا أي شيء من هذا القبيل، في الجانب الإلكتروني"، نظرًا إلى ارتباط المشكلة بالآليات الجديدة في الفورمولا 1، والتي تعتمد على طاقة كهربائية بنسبة 47%.

وأوضح نيكولاس تومبازيس، المسؤول عن فئة سيارات المقعد الأحادي في "فيا"، أن الفورمولا 1 لم تخض أي تشغيل تنافسي في ظروف ماطرة فعلية هذا الموسم، ما جعلها تتفاجأ بطريقة استجابة وحدة الطاقة للسيارات عندما كانت تسير بسرعة منخفضة للغاية في ذلك الوقت. وبالتالي، كان لا بد من إجراء تحديث للبرمجيات، ما تسبب في تأخير استئناف السباق لمدة 53 دقيقة.

وقال تومبازيس: "لم نتمكن من اختبار البرمجيات بالقدر الذي كنا نرغب فيه، لأن القيادة في الظروف الماطرة كانت محدودة جدًا هذا العام، وكانت هناك مجموعة من الظروف التي تسببت في ظهور هذا الخلل".

وأضاف: "بشكل أساسي، خلال لفة التحمية، كانت بعض السيارات تسير ببطء شديد وكادت تتوقف تمامًا. وحدث تأثير يشبه الأكورديون بين السيارات، وتوقفت بعض السيارات تقريبًا بشكل كامل. ومنع ذلك الخلل إعادة توزيع الطاقة ومنع السيارات من الانطلاق مجددًا. وأعتقد أنه لو أجرينا المزيد من الاختبارات، لكنا على الأرجح اكتشفناه في الوقت المناسب وتجنبنا مثل هذا الوضع".

وأشاد تومبازيس بسرعة استجابة "فيا" عندما تعلق الأمر بإصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "بمجرد حدوث المشكلة، أدرك أفراد فريقنا بسرعة كبيرة ما كان يحدث، واضطروا إلى العمل تحت ضغط كبير من الوقت لإعداد تحديث للبرمجيات، وتم إرسال التحديث إلى الفرق، التي اضطرت إلى تثبيته على سياراتها".

وقال: "استغرق كل ذلك نحو 20 دقيقة. وربما شعر المشاهدون الذين كانوا ينتظرون السباق، وكذلك الجميع الآخرين، وكأنها خمس ساعات، وهذا أمر مفهوم، ونحن نعتذر عن ذلك. لكنني أعتقد أنها كانت استجابة سريعة جدًا بالنظر إلى طبيعة المشكلة."

ولم يكن الجميع منزعجًا إلى هذه الدرجة من تعطل بعض السيارات، إذ مازح فرناندو ألونسو، الذي احتل المركز الثامن، في نهاية يوم جيد على نحو غير معتاد لأستون مارتن-هوندا، قائلًا: "كانت لدي نسبة انسحابات تبلغ 50% هذا العام، لكنهم لم يوقفوا السباق من أجلنا أبدًا."