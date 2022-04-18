"فيا" تكشف تفاصيل دور المدير التنفيذي الجديد في ظلّ تواصل البحث عن الشخص المناسب

أشار محمد بن سليّم عند انتخابه رئيسًا جديدًا لـ "فيا" في ديسمر الماضي إلى نيّته إضافة مديرٍ تنفيذي إلى هيكل الفئة الحاكمة، وانطلقت عمليّة البحث في فبراير.

ويرى بن سليّم في ضمّ مديرٍ مؤهّل محتلفٍ جزءًا أساسيًّا من استراتيجيّته لتحديث "فيا" وخاصة السيطرة على مواردها الماليّة.

وتمّ إحداث "مجموعة عمل انتداب المدير التنفيذي" في فبراير بغرض تحديد ما ستشمله الوظيفة والمهارات الضروريّة فيها.

ويتواصل البحث عن المرشّحين للوظيفة التي ستكون متمركزة في جينيف في سويسرا عبر وكالة البحث راسل رينولدز أسوسييتس، ولم يتمّ وضع موعدٍ نهائيّ لقبول الترشّحات.

وضمن خصائص الوظيفة، قالت فيا أنّها "ترغب بالتعاقد مع شخصٍ بتوجّهٍ تجاري وقائدٍ تحويلي لتحديث المنظّمة وتعزيز القيم التي توفّرها لمختلف أعضائها حول العالم".

وأكملت: "سيكون المدير التنفيذي مسؤولًا على تطوير استراتيجيّة للمنظّمة لبلوغ رؤية القيادة، وكذلك العمل الناجح والأداء المالي لإدارة فيا".

وأردفت: "ستكون الأولويات الأساسيّة للمدير التنفيذي الجديد ضمان استقرار الجوانب الماليّة لـ فيا، وزيادة سلاسة هياكل الحوكمة، وتطوير قدرات قياديّة تنفيذيّة لدعم التنوّع ونموّ مصادر المداخيل المستقبليّة".

وواصلت: "كما عليه تطوير خطط نمو تجاري لزايدة وتنويع مصادر مداخيل فيا. كما عليه إعادة فيا إلى الجانب الربحي وتعزيز الأداء المالي على المدى الطويل، وذلك من خلال خفض التكاليف وتعزيز مصادر المداخيل في ذات الوقت".