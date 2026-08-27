نشر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، نتائج أحدث تقييم لنظام الفرص والتطويرات الإضافية لوحدات الطاقة في الفورمولا 1، مع استمرار اعتبار محرك ريد بُل-فورد المعيار الأفضل.

ووفقًا لتحليل الاتحاد، الذي يشمل جميع السباقات من جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم وحتى جائزة المجر الكبرى، فإن محرك الاحتراق الداخلي ريد بُل-فورد هو الأقوى في الفورمولا 1.

وتتأخر مرسيدس بفارق يتراوح بين 2 و4 بالمئة من حيث القوة، بينما تتأخر آودي وفيراري وهوندا بأكثر من 4 بالمئة؛ ولم تؤخذ وحدة الطاقة الجديدة للشركة اليابانية، التي ظهرت في جائزة هولندا الكبرى، في الاعتبار.

بعد الربع الأول من الموسم، مُنحت مرسيدس فرصة تطوير إضافية واحدة لكل من موسمي 2026 و2027، بينما حصلت آودي وفيراري وهوندا على فرصتين إضافيتين لكل منهما لهذا العام والعام المقبل أيضًا.

ويتضمن ذلك زيادة إضافية في الحد الأقصى المسموح به للتكاليف وإجراء المزيد من اختبارات جهاز قياس القوة. ومع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن.

وبينما أكد الاتحاد الدولي للسيارات تصنيفات نظام ADUO، لم يتم منح أي اعتمادات إضافية هذه المرة.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

حيث قال نيكولاس تومبازيس، مدير قسم سباقات المقعد الواحد لدى "فيا": "أجرى الاتحاد الدولي للسيارات تحليلًا شاملًا ودقيقًا للغاية كجزء من عملية مراجعة نظام ADUO. ومع إصدار نتائج الفترة الثانية، نحن واثقون من أن جودة البيانات وتحليلها قويان للغاية، ما يمنحنا مستوى عاليًا من الثقة في نتائجنا. ويتعين علينا أيضًا احترام سرية المعلومات والملكية الفكرية للفرق ومصنعي وحدات الطاقة لديها عند نشر أي تفاصيل من النتائج".

"هذه هي السنة الأولى لنظام ADUO، ولذلك من الطبيعي أن تكون هناك مجالات قد نعمل على تطويرها بمرور الوقت، بالتشاور مع جميع مصنعي وحدات الطاقة".

وتعرض نظام ADUO لانتقادات، ومن أبرز عيوبه الواضحة أنه يأخذ في الاعتبار محرك الاحتراق الداخلي فقط، لكنه ليس العامل الوحيد الذي يحدد الفروقات في الأداء بين وحدات الطاقة الهجينة الحالية في الفورمولا 1.

وقد اعتُبرت مرسيدس، وليس ريد بُل-فورد، على نطاق واسع صاحبة أقوى وحدة طاقة، وهو ما أقر به أيضًا توتو وولف، مدير فريق السهام الفضية، رغم أنه ربما خفف من حذره عندما أدلى بهذا التعليق، نظرًا إلى أنه لم يكن يشير إلى نظام ADUO.

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وكانت ريد بُل على وجه الخصوص مستاءة من محدودية الفرص التي يتيحها التصنيف الحالي، وطالبت بمراجعة نتائج ما بعد جائزة كندا الكبرى، لكن طلبها لم ينجح.

حيث أوضح مدير الفريق لورون ميكيز بعد جائزة بلجيكا الكبرى: "توتو محق. أنا أعتقد أيضًا أن لديهم أقوى وحدة طاقة. وبالتأكيد كانت لديهم أفضلية كبيرة على المقطع المستقيم في عطلة نهاية هذا الأسبوع أيضًا".

"لكنها ليست عطلة نهاية الأسبوع الأولى. لديهم أفضلية على المقطع المستقيم في معظم الجولات. وفي عطلة نهاية هذا الأسبوع كانت أكبر قليلًا بسبب حساسية الحلبة".

"كما قلت، ستُختتم الفترة الثانية في بودابست خلال أسبوع. سنرى ما سيحدث".

ومع استمرار ريد بُل في الصدارة، من المتوقع الآن أن يخضع نظام ADUO لنقاش محتدم خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى، بعد أسبوع من الآن.