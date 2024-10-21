فيا تكشف بأنّ مكلارين لم تكن الوحيدة التي تستغلّ نظام "ميني دي آر اس"

على خلفيّة الجدل المتعلّق بنظام "ميني دي آر اس" على سيارة مكلارين، تحرّكت "فيا" للحدّ من مرونة الأجنحة الخلفيّة في الفورمولا 1.

كشفت "فيا" عن أنّ العديد من الفرق أُجبرت على إجراء تغييرات على أجنحتها الخلفيّة لجائزة الولايات المتّحدة الكبرى كاستجابة لجهودها للقضاء على خدع فتحة نظام دي آر اس.

يأتي ذلك بعد الجدل الذي حدث في جائزة أذربيجان الكبرى عندما فاز أوسكار بياستري مستفيدًا من جناحٍ خلفي ينحني إلى الخلف بشكلٍ يُساعد على فتح فتحة نظام دي آر اس لكسب بعض السرعة الإضافيّة على الخطوط المستقيمة وهو ما دفع الفرق المنافسة للتذمّر لدى "فيا".

وتسبّب ذلك في محادثات بين الهيئة الحاكمة ومكلارين بشأن التصميم الذي اجتاز كلّ الاختبارات الثابتة.

ووافقت مكلارين في النهاية على إجراء تعديلات على تلك الخصائص من جناحها، قبل أن يتّضح الآن أنّ "فيا" طلبت المزيد من التحرّكات من قبل جميع الفرق ضمن ما تعتبره مقبولًا في ما يتعلّق بالأجنحة الخلفيّ – حيث يُتفهّم بأنّه كانت هناك فرقٌ أخرى تعبث بالفتحة.

وقال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سيارات المقعد الأحادي في "فيا": "أصدرنا مراسلة بعد سنغافورة حول الأجنحة الخلفيّة، قلنا ما نعتبره مقبولًا وما ليس بالمقبول. تعيّن على فريقين أو ثلاثة إجراء بعض التعديلات الطفيفة".

ولم يتمّ تأكيد هويّة الفرق الأخرى التي تعيّن عليها إجراء التغييرات، لكنّ مصادر أشارت إلى أنّ جميع الفرق الفائزة بسباقات في 2024 كانت تحت دائرة الضوء في ما يتعلّق بحدود قوانين مرونة الأجنحة الخلفيّة.

وقال تومبازيس أنّ التوجيه الجديد يُشير إلى ضرورة عدم انفتاح الفتحة بأكثر من 2 ملم عندما يكون نظام "دي آر اس" غير مفعّل، ما عدا ذلك فسيُعتبر ذلك خرقًا.

ومن أجل المساعدة في مراقبة المسألة، أضافت "فيا" النقاط المعياريّة على الأجنحة الخلفيّة بدءًا من عطلة نهاية هذا الأسبوع في أوستن للحصول على رؤية أفضل لما يقوم به كلّ فريق.