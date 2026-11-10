فورمولا 1

"فيا" تكشف النتائج النهائية لنظام "ADUO" في المراجعة الأخيرة لموسم الفورمولا 1 2026

لم يشهد نظام فرص التطوير والتحديث الإضافية "ADUO" أي تغييرات بعد فترة التقييم الثالثة لموسم الفورمولا 1 2026.

منشور: 10-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: كلايف روز

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" النتائج النهائية لنظام فرص التطوير والتحديث الإضافية "ADUO" لموسم الفورمولا 1 2026، دون منح أي تغييرات إضافية لأي من الشركات المصنّعة لوحدات الطاقة.

واعتباراً من هذا الموسم، أدرج الاتحاد الدولي للسيارات آلية جديدة ضمن لوائح الفورمولا 1، تتيح للشركات المصنّعة لوحدات الطاقة إجراء تحديثات في حال تأخرها عن المحرك المتصدر، وذلك من خلال فرص تطوير تُمنح وفق مقياس للأداء.

وبعد فترة التقييم الأولى في عام 2026، والتي امتدت من جائزة أستراليا الكبرى حتى جائزة كندا الكبرى، أُعلن أن محرك ريد بُل فورد بات المعيار المرجعي من حيث الأداء، في حين تأخر محرك الاحتراق الداخلي لدى مرسيدس بفارق يتراوح بين 2 و4 بالمئة، ما منح الشركة الألمانية فرصة الحصول على تحديث إضافي واحد خلال هذا العام، وآخر في الموسم المقبل.

أما فيراري وآودي وهوندا، فقد صُنفت ضمن فئة المصنعين مع تأخر أداء محركات الاحتراق الداخلي لديها بأكثر من 4 بالمئة، ما يمنحها حق إجراء تحديثين خلال الموسم الحالي، وتحديثين إضافيين في عام 2027.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

وطلبت ريد بُل فورد مراجعة تصنيف نظام "ADUO"، الأمر الذي أدى إلى تأخير الإعلان الرسمي عن النتائج الأولى، بعدما اعترضت على النتائج وعلى تصنيفها بوصفها الشركة المصنّعة التي تمتلك المحرك الأقوى.

وكما اتفقت الفرق قبل انطلاق الموسم، يقتصر قياس الاتحاد الدولي للسيارات على محرك الاحتراق الداخلي، لكن بمجرد تأهل أي شركة مصنّعة للاستفادة من نظام "ADUO"، يُسمح لها أيضاً بتعديل المكونات الكهربائية، مثل البطارية ووحدة استعادة الطاقة الحركية "إم جي يو-كاي".

وبينما تمكن منافسو ريد بُل من إدخال تحديثات على وحدات الطاقة خلال الموسم الحالي، واجه الفريق المتمركز في ميلتون كينز عملياً تجميداً لتطوير محركه.

وضمن التقييم الثالث والأخير الذي أجراه الاتحاد الدولي للسيارات لنظام "ADUO"، والذي شمل بيانات المحركات من جائزة هولندا الكبرى وحتى جائزة الولايات المتحدة الكبرى، لم يطرأ أي تغيير، وبالتالي لن تحصل أي شركة مصنّعة على امتيازات إضافية، كما لن تفقد أي منها الامتيازات التي تتمتع بها حالياً.

ولم يشهد نظام "ADUO" أي تغيير أيضاً خلال فترة التقييم الثانية في الصيف.

وجاء في تقرير الاتحاد الدولي للسيارات: "بالنسبة إلى الفترة الثالثة، شهدت الفوارق النسبية في الأداء مقارنة بمحرك الاحتراق الداخلي المتصدر بعض التغييرات، لكنها لم تسفر عن منح أي موافقات إضافية لتطوير وحدات الطاقة لدى الشركات المصنّعة".

نظراً إلى الخلاف حول آلية قياس نظام "ADUO"، يبدي الاتحاد الدولي للسيارات انفتاحه على إدخال تعديلات مستقبلية على النظام، شريطة الحصول على موافقة الشركات المصنّعة لوحدات الطاقة. وفي المقابل، أعرب نيكولاس تومبازيس، مدير فئة المقعد الأحادي لدى الاتحاد الدولي للسيارات، عن ثقته بأن الفكرة تحقق الأهداف المرجوة منها.

وقال تومبازيس: "أجرى الاتحاد الدولي للسيارات تصنيفاً موسعاً في إطار مراجعة نظام ’ADUO’ خلال هذا العام. واستناداً إلى جودة البيانات ومتانة عملية التقييم، نحن واثقون من النتائج التي توصلنا إليها والاستنتاجات التي خرجنا بها".

نيكولاس تومبازس

الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

وأضاف: "لقد عزز العام الأول من تطبيق النظام أيضاً قناعتنا بأن مفهوم ADUO هو الخيار الصحيح لبطولة العالم للفورمولا 1".

وتابع: "مع ذلك، من المهم أن يستمر النظام في التطور لضمان بقائه فعالاً وملائماً ومناسباً للأهداف المرجوة منه. ولهذا الغرض، نعمل عن كثب مع الشركات المصنّعة لوحدات الطاقة والفرق لاستكشاف تحسينات على المنهجية، من شأنها دعم استمرار فاعلية نظام ADUO في المواسم المقبلة".

وستنطلق فترة التقييم التالية لنظام "ADUO" في عام 2027، وستشمل الجولات الست الأولى من موسم الفورمولا 1، بدءاً من جائزة البحرين الكبرى وصولاً إلى جائزة ميامي الكبرى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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