"فيا" تكشف المزيد حول أقواس العجلات المخصصة للأمطار

صرّحت "فيا" الشهر الماضي أنها ستعمل على بعض التجارب لأقواس العجلات بهدف المساعدة في خفض الرذاذ المتطاير أثناء السباقات على حلبات مبللة.

وتأمل الهيئة الحاكمة للرياضة أن تساعد هذه الخطط في تحسين مجال الرؤية الذي يتأثر بشكل كبير بسبب الرذاذ المتطاير أثناء الأمطار.

والعمل جارٍ على هذه الفكرة على أمل أن تتوافر نماذج أولية من تلك الأقواس بحلول النصف الثاني للموسم المقبل، لكن على الأغلب فإنها لن تتوافر قبل موسم 2024.

وشرح نيكولاس تومبازيس المدير التقني لسباقات المقعد الأحادي لدى "فيا"، بأنه لن يتم تطبيق مثل هذه الفكرة إلا في حالة الظروف الجوية السيئة جداً.

حيث قال: "نعتقد بأننا لن نستعمل مثل هذه الفكرة إلا في بضع مناسبات خلال الموسم، ربما ثلاث مناسبات".

وأكمل: "لا نريد أن نستعملها في كل مرة تهطل الأمطار".

وأوضح تومبازيس أن الهدف الأساسي هو تفادي تكرار ما حصل في جائزة بلجيكا الكبرى 2021، حيث لم تكمل السيارات إلا لفات قليلة خلف سيارة الأمان لأن الظروف الجوية لم تكن تسمح بانطلاق السباق.

كما أن مثل هذه المسألة عادت للظهور بعد تأخير سباق اليابان في سوزوكا بسبب الظروف الجوية السيئة.

حيث قال: "ما زالت سبا 2021 نقطة سيئة بالنسبة لنا بسبب الظروف الصعبة حينها. وكان الأمر ليزداد سوءاً عشرة أضعاف لو تكرر الأمر في اليابان. لذا نحن بحاجة لتفادي تكرار ذلك".

وأكمل: "هناك الكثير من الناس تتابع المجريات، جمهور دفع ثمن التذاكر، فرق سافرت حول العالم ومن ثم فجأة لا يقام السباق، وذلك ليس تصرفاً مسؤولاً من قبلنا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: ريد بُل

وكانت "فيا" قد بدأت بالفعل العمل على تجارب المحاكاة الحاسوبية لدراسة فوائد مثل تلك الأقواس، لكن مع التأكيد على صعوبة التنبؤ بمدى تحسن الرؤية.

فقال: "أجرينا الكثير من تجارب المحاكاة، لأننا نريد ضمان عملها بشكل جيد دون تأثير كبير على انسيابية السيارات. هناك تأثير لكنه ليس كبيراً".

وتابع: "كما أجرينا محاكاة كذلك للأمطار وغيرها، لنرى كيفية تغير الرذاذ، لكن هناك صعوبة في تحديد نسبة الرذاذ المنبعث من الناشر إلى الصادر من الإطارات".

واسترسل: "حالما نجد الحل، سنقوم بتصنيع بعض النماذج وتجربتها على بعض السيارات لمحاولة تقييم عملها".

واستكمل: "أتوقع أن نسب التحسن ستكون بحدود 50 بالمئة تقريباً".

وأوضح تومبازيس أنه وحالما يتم تثبيت الأقواس على السيارات فستبقى طوال السباق ولن يتم نزعها حالما تتحسن الظروف الجوية.