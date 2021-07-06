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"فيا" تكشف التأثير المالي "المدهش" لرياضة المحرّكات

كشفت "فيا" عن توصّل دراسة مهمّة إلى أنّ صناعة رياضة المحرّكات بأكملها أنتجت 159.2 مليار يورو من الأعمال في الاقتصاد العالمي، حيث ضخّت 66.9 مليار يورو إضافيّة في المجمل.

"فيا" تكشف التأثير المالي "المدهش" لرياضة المحرّكات

طلبت "فيا" من شركة "إي-بارثينون" قياس التأثير الاقتصاديّ والاجتماعي لصناعة رياضة المحرّكات في محاولة لمعرفة مدى أهميّتهما.

ونُشرت النتائج ضمن مؤتمر "فيا" في موناكو اليوم الثلاثاء، حيث شملت الأرقام الضخمة وجود 1.5 مليون وظيفة في هذا المجال.

وإليكم أبرز نتائج الدراسة:

  • ناتج سنوي إجمالي بـ 159.2 مليار يورو
  • قيمة مضافة بـ 66.9 مليار يورو
  • 5 مليون وظيفة مدفوعة الأجر (الوظائف الدائمة، والجزئيّة والعابرة).
  • 000 من الموظّفين، والمارشلز والمتطوّعين الرسميين (غير مدفوعي الأجر)
  • 7 مليون مشاركًا في رياضة المحرّكات (المتنافسون، والمسؤولون الرسميون، والمارشلز والمتطوّعون)
  • 700 حدث
  • 200 منشأة، وحلبة
  • 600 حلبة رياضة محرّكات محليّة

واستعانت "إي-بارثينون" بدراسة تسويقيّة من 20.000 استبيانًا أكمله المشتركون، وشملت النوادي المحليّة، والحلبات، ومالكي الحقوق التجاريّة، والمروّجين، ومدراء الفرق وأطرافًا أخرى في "فيا".

وقال جان تود رئيس "فيا" أنّ هذه المعلومات "مدهشة" على صعيد إظهار حجم تأثير صناعة رياضة المحرّكات على المستوى العالميّ.

وقال حيال ذلك: "يكشف هذا التقرير أنّ صناعة رياضة المحرّكات تُمثّل 160 مليار يورو من الناتج السنوي وتشمل 1.5 مليون وظيفة مدفوعة الأجر".

وأكمل: "هذا مدهشٌ ويُثبت أنّ رياضتنا تساهم بكفاءة في إنعاش الاقتصاد في هذه الأوقات العصيبة نتيجة وباء كورونا. أشكر إي-بارثينون، وأعضاء نوادينا، ومروّجي بطولات فيا وكلّ أولئك المشاركين في هذه الدراسة الدوليّة".

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