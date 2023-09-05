اشترك
السابق / ساينز اعتقد لوهلة بإمكانية التفوق على فيرستابن خلال سباق مونزا
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

"فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022

كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن جميع فرق الفورمولا واحد العشرة ممتثلة لقانون سقف النفقات لموسم 2022، وبالتالي لا توجد أية عقوبات على أي فريق.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

سيتلقى كل فريق وثيقة امتثال لقانون سقف النفقات خلال الفترة ما بين الأول من يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، والذي يبلغ 135 مليون دولار أمريكي إضافة لبعض الإضافات.

ويأتي ذلك بعد الجدل الذي حصل حين تم الكشف بأن ريد بُل خرقت سقف النفقات لموسم 2021 بما يقارب 1.8 مليون دولار أمريكي.

ونتيجة لذلك تلقى الفريق عقوبة خفض وقت التطوير بمقدار 10 بالمئة إضافية ضمن نفق الهواء، علاوة على غرامة مالية.

وأكدت "فيا" أنه تمت دراسة الفعاليات خارج الحلبات لكل فريق وبشكل مفصّل، مع التأكيد بعدم وجود أية خروقات من قبل أي فريق.

اقرأ أيضاً:
المشاركات
التعليقات

ساينز اعتقد لوهلة بإمكانية التفوق على فيرستابن خلال سباق مونزا

أحدث الأخبار

"دوبون ريجستري" تعلن إطلاق منصة استثمارية فارهة "دوبون ريجستري إنفيست"

"دوبون ريجستري" تعلن إطلاق منصة استثمارية فارهة "دوبون ريجستري إنفيست"

Misc سلاسل متعددة
أخبار

"دوبون ريجستري" تعلن إطلاق منصة استثمارية فارهة "دوبون ريجستري إنفيست" "دوبون ريجستري" تعلن إطلاق منصة استثمارية فارهة "دوبون ريجستري إنفيست"

وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023 وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا

فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا فاسور يكشف سبب سماح فيراري بالمنافسة بين ساينز ولوكلير في سباق مونزا

"فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022

"فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

"فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022 "فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك