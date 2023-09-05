"فيا" تكشف أن جميع فرق الفورمولا واحد كانت ضمن سقف النفقات لموسم 2022

سيتلقى كل فريق وثيقة امتثال لقانون سقف النفقات خلال الفترة ما بين الأول من يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، والذي يبلغ 135 مليون دولار أمريكي إضافة لبعض الإضافات.

ويأتي ذلك بعد الجدل الذي حصل حين تم الكشف بأن ريد بُل خرقت سقف النفقات لموسم 2021 بما يقارب 1.8 مليون دولار أمريكي.

ونتيجة لذلك تلقى الفريق عقوبة خفض وقت التطوير بمقدار 10 بالمئة إضافية ضمن نفق الهواء، علاوة على غرامة مالية.

وأكدت "فيا" أنه تمت دراسة الفعاليات خارج الحلبات لكل فريق وبشكل مفصّل، مع التأكيد بعدم وجود أية خروقات من قبل أي فريق.