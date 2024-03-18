"فيا" تقيّم شكوى ضد هورنر تزامناً مع توجّه باستئناف القضية
يقيم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" شكوى رسمية حيال تصرفات كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، وذلك وسط توجّه باستئناف حكم براءته من قبل شركة ريد بُل.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل
شاميم فاهاث
الادعاءات ضد هورنر
وجد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل نفسه ضمن جدل كبير وسط ادعاءات موجهة له من قبل إحدى الموظفات، كما أن ريد بُل بدأت تحقيقاً مستقلاً للنظر في المسألة
رغم صدور حكم ببراءة هورنر (بعد 8 أسابيع من التحقيق المستقبل أجرته ريد بُل) من الادعاءات التي وجهتها له إحدى الموظفات في الفريق بدعوى سلوك غير لائق، لكن يبدو أن المسألة بعيدة عن الانتهاء.
وأشارت عدة تقارير إعلامية إلى أنه وبعد تعليق عمل الموظفة المعنيّة نتيجة التحقيقات، يبدو أنها قررت استئناف الحُكم.
إضافة لذلك، يبدو أن أنها أعلمت "فيا" بإمكانية وجود خرق في القوانين المرعية، ما قد يدعو الهيئة الحاكمة للرياضة، إلى التدخل.
وبينما كانت "فيا" مترددة في السابق للنظر في الأمر بوصفه مسألة داخلية، لكن ظهرت تكهنات بأن تصرف هورنر قد يُنظر عليه على أنه خرق في القوانين التي ترعاها "فيا"، وبالتالي قد تضطر للتدخل.
ومن بين القوانين التي تتبناها فيها، فقرات مناهضة التحرش ومناهضة التمييز، وذلك بهدف ضمان معاملة جميع العاملين ضمن "فيا" - بمن فيهم الموظفين - بشكل عادل، وباحترام وكرامة.
وهناك خطّ ساخن لتلقي شكاوي التعنيف، أو التحرش والتي تشمل أية معاملة غير لائقة أو سلوكاً مفروضاً من قبل شخص آخر غير متناسب أو متوقع، قد يسبب شعوراً بالإهانة.
ولم يصدر أي تصريح رسمي بعد من قبل "فيا" إزاء أية شكاوي، لكن خرج بيان قصير يوم السبت أوضحت فيه أن هناك بروتوكولاً يقضي بعدم التصريح في المسائل التي يتم التحقيق فيها.
حيث جاء فيه: "يتم تلقي الشكاوي والطلبات وتتم إدارتها من قبل مسؤول الامتثال، ولجنة الأخلاقيات حين تدعي الضرورة".
وأكمل البيان: "يعمل هذا الطرفان بشكل مستقلّ مع ضمان سرية كاملة طوال العملية المطلوبة".
وأردف البيان: "نتيجة لذلك وبشكل عام، لا يمكننا تأكيد تلقي شكوى أو طلب محدد ومن غير المتوقع أن نتمكن من تقديم مزيد من التعليق على الأمر أو الشكاوي التي ربما نتلقاها من أي طرف".
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