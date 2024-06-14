"فيا" تقلل العمر الأدنى للرخصة الخاصة وتفتح المجال لأولى مشاركات أنتونيللي في الفورمولا 1

حدثت "فيا" الملحق "ال" من قوانينها الرياضية مضيفة بندًا ينص على أنه وبالرغم من أن العمر الأدنى المطلوب لمنح الرخصة الخاصة في الفورمولا 1 هو 18 عامًا، إلا أنّ استثناءً خاصًا يمكن منحه لسائقين محددين ليحصلوا عليها في عمر الـ 17.

وقد أثّر ذلك التعديل بالتبعية على متطلبات الرخصة الخاصة للمشاركة في التجارب الحرة فقط، والتي تتبع ذات النص، ما يعني أن أنتونيللي قد يخوض أولى مشاركاته في التجارب الحرة الأولى قبل إتمام عامه الـ 18 في 25 أغسطس/أب المقبل.

وينص الملحق "ال" من المادة 13.1.2 من القوانين الرياضية على التالي: "وفق تقدير فيا فقط، فإنه من الممكن منح سائق، يرى الاتحاد أنه قد أظهر مؤخرًا وعلى نحو ثابت قدرة استثنائية ونضجًا ضمن منافسات المقعد الأحادي، الرخصة الخاصة في عمر الـ 17".

هذا ومن المتوقع منذ فترة طويلة أن يحصل أنتونيللي على المقعد الشاغر في مرسيدس لموسم 2025 ليزامل جورج راسل بعد انتقال لويس هاميلتون إلى صفوف فيراري.

وقد تلقى الإيطالي الشاب دعمًا كبيرًا من مرسيدس منذ مسيرته في الكارتنغ، إذ أن تقدمه السريع والمدهش في بطولات المقعد الأحادي توّج بلقبين في الفورمولا 4 الإيطالية والفورمولا الأوروبية الإقليمية في 2022 و2023 تواليًا مع فريق بريما الذي ظل معه ضمن موسمه الأول في الفورمولا 2 هذا العام.

ويعني هذا التغيير في القوانين أن أنتونيللي لديه نظريًا الفرصة لخوض أولى مشاركاته في التجارب الحرة الأولى، وربما حتى المشاركة في السباقات، قبل العطلة الصيفية للفورمولا 1 إذا ما رأت فيا أنه يستحق التواجد ضمن الفئة التي اختصتها في التعديل.

وكانت تكهنات قد برزت في وقت سابق من الموسم الجاري بأن أنتونيللي قد يحل مكان لوغان سارجينت ضمن صفوف ويليامز في منتصف الموسم، وربما يكون ذلك هو سبب تعديل القانون، لكن جايمس فاولز مدير الفريق نفى تلك التكهنات في حينها.