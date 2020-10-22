"فيا" تقلّص عدد نقاط رخصة القيادة الخاصة بالفورمولا واحد في حال القوّة الخارقة

لا تمنح "فيا" رخصة القيادة الخاصة إلّا بعد تحصيل السائق لـ 40 نقطة من خلال نظام مُحدّدً يُتابع نجاح الناشئين في الفئات الصغرى وذلك منذ موسم 2016.

لكنّ الهيئة الحاكمة أكّدت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام أنّها تُخطّط لمراجعة النظام على ضوء التحديات التي فرضها وباء كورونا والتي أثّرت على موسم بعض السائقين.

وضمن النسخة المُحدّثة من القوانين الرياضيّة للاتّحاد الدولي "فيا"، تمّ إدخال بعض التعديلات على نظام رخصة القيادة الخاصة، بما في ذلك تعزيز القدرة على تلقّي الرخصة.

ويُمكن الآن منح السائقين الرخصة الخاصة طالما أنّ السائق يملك 30 نقطة من البطولات وفي حال القوّة الخارقة.

وسيتطلّب أيّ طلب سائقين يسعون للإيفاء بتلك الشروط موافقة رسميّة من المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع لـ "فيا".

ويُمكن لسائق تحصيل 30 نقطة عبر الحلول في المركز الرابع أو ما أفضل في بطولة الفورمولا 2، أو عبر الفوز في بطولة الفورمولا 3.

كما أكّدت "فيا" أنّها ستأخذ بالحسبان الاضطرابات التي دخلت على روزنامة 2020 عبر السماح للسائقين عبر استبعاد العام وكسب النقاط على مدار فترة أربعة أعوامٍ إن لزم الأمر.

فضلًا عن ذلك يُمكن للسائقين الحفاظ على رخص قيادتهم الخاصة من خلال المشاركة في حصص التجارب الحرّة، حتّى في حال عدم تسابقهم في فئات أخرى من أجل كسب نقاطٍ كافية.