"فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد
قام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بتقصير منطقة تأثير نظام الحد من الجر "دي آر أس" المساعد في التجاوزات، لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2023، وذلك عبر تقصير مسافة التفعيل على المقطع المستقيم الرئيسي بـ 100 متر.
في العام الماضي، تمّ تعيين نقطة تفعيل منطقة "دي آر س" الثانية، بعد 347 متراً من المنعطف 20، قبل التوجه للمقطع المستقيم الرئيسي الطويل.
ولموسم 2023، أظهرت خريطة المسار دفع تلك النقطة بمقدار 100 متر إلى 447 متراً بعد المنعطف 20، وذلك بهدف خفض المسافة التي يمكن خلالها استعمال النظام على المقطع المستقيم الرئيسي.
وبقيت نقطة التفعيل على حالها في رأس المنعطف 20، كما أن منطقة "دي آر أس" الأولى مع الخروج من المنعطف الثاني بقيت على حالها دون تعديل.
باكو هي الحلبة الرابعة من أصل 5 حلبات خضعت لتعديلات في مناطق "دي آر أس" بهدف إيجاد التوازن المثالي لتحسين جودة العرض.
حيث شهدت حلبات البحرين، السعودية وأستراليا تغييرات كهذه، بينما ستكون هناك تعديلات على حلبة ميامي كذلك.
وظهرت تعليقات العام الماضي مفادها أن المقطع المستقيم الطويل مع منطقة "دي آر أس"، جعلت من التجاوزات سهلة للغاية مع سيارات الجيل الحالي.
وبالتالي فإن تقصير المنطقة جاء بالتماشي مع التعليقات التي أدلى بها روس براون المدير الرياضي السابق للفورمولا واحد، والذي تكلم عن سعي الفورمولا واحد المتواصل لموازنة التجاوزات بالشكل الصحيح.
يشار إلى أن حلبة باكو شهدت إعادة سفلتة كذلك بين المنعطفين 16 و13.
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"فيا" تقصّر منطقة "دي آر آس" لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد
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مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023 مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2023
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