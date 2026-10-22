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"فيا" تفصل فرق الفورمولا 1 عن المشاريع الأخرى لمنع تبادل المعلومات.. هل تفرض "استراحة إلزامية" داخل الشركات؟

أقرّ المجلس العالمي لرياضة السيارات لوائح جديدة تحظر التواصل بين العاملين في فرق الفورمولا 1 والموظفين الذين يعملون في مشاريع أخرى خارج البطولة. والهدف هو مراقبة سقف الميزانية، لكن الشركات المصنّعة ستضطر في نهاية المطاف إلى إعادة التفكير في هيكلها التنظيمي، مع تحمّل نفقات إضافية.

فرانكو نجنيس

منشور: 22-10-2026

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يُرجّح أن "فيا" تدخلت بعدما كان الأوان قد فات بالفعل، إذ تمكنت بعض الجهات من استغلال برامج الشركات خارج الفورمولا 1 لتجاوز سقف الميزانية، من خلال استخدام موظفين ومنشآت مخصصة رسميًا لأنشطة أخرى. وفي إطار استراتيجية صارمة للسيطرة على التكاليف، يُعد هذا القرار مبررًا لتجنب خلق اختلال في التوازن بين الجهات القادرة على توسيع خبراتها المؤسسية وتلك التي لا تملك برامج أخرى سوى المشاركة في سباقات الجائزة الكبرى.

لكن التدخل الذي أقرّه المجلس العالمي لرياضة السيارات أمس يُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة عمل فرق الفورمولا 1، وكأن العديد منها ليس جزءًا لا يتجزأ من عمالقة صناعة السيارات، وعليها العمل بمعزل تام عن الشركة الأم.

وفي إطار إعادة صياغة الجزء التشغيلي من لوائح بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2027، أُضيفت 11 صفحة لتنظيم خمس مواد جديدة ضمن القسم "إف 6"، تحت عنوان يكشف بحد ذاته الكثير عن طبيعة التغيير: "الفصل المادي وتقني المعلومات بين أنشطة الفورمولا 1 والأنشطة الأخرى".

إن التسمية بحد ذاتها سيئة للغاية، في حين أن الهدف واضح: إغلاق ثغرة في منطقة الفرق كانت تسمح بنقل محدود للخبرات والمعرفة بين فريق الفورمولا 1 ووحدات الأعمال الأخرى التابعة للعلامة التجارية، مع إخفاء بعض التكاليف ضمن برامج لا تقتصر على السباقات، مثل تطوير المنتجات، وبطولة العالم لسباقات التحمل، والفورمولا إي، وصولًا إلى الإبحار الشراعي.

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بداية السباق

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وتبدو الفكرة منطقية إذا كانت الفورمولا 1 تريد كشف حالات توظيف أشخاص رسميًا في مشاريع أخرى، ثم استخدامهم لدعم الموظفين العاملين في سباقات الجائزة الكبرى. وحتى الآن، كان من الممكن توزيع الخبرات المتخصصة بين نشاطين مختلفين، مع تحديد الجزء من عمل المهندس المخصص للفورمولا 1 والجزء المخصص للبرنامج الرئيسي، واحتساب النسبة المرتبطة بعمله في البطولة فقط ضمن سقف الميزانية.

لكن القرار الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، من خلال فرض فصل حقيقي لأنشطة الفورمولا 1 عن أي نشاط آخر داخل الشركة، خصوصًا أن القيود الكبيرة ستشمل أيضًا استخدام الأصول التقنية، مثل أجهزة المحاكاة، وصالات عرض المنتجات، ومنصات الاختبار الديناميكي، ومراكز البيانات، فضلًا عن أنظمة تقنية المعلومات.

ولذلك، فرضت "فيا" فصلًا صارمًا يحظر على الموظفين العاملين خارج الفورمولا 1 دخول مصنع الفريق، كما يمنع العاملين في سباقات الجائزة الكبرى من زيارة زملائهم في الأقسام الأخرى. وتبدو اللوائح أقرب إلى مشهد بيروقراطي عبثي، إذ تحدد أيضًا مناطق مشتركة يمكن استخدامها، مثل المداخل والسلالم والمقاصف ومناطق الاستجمام والمخازن ومواقف السيارات والحدائق، شريطة ألا تتحول إلى أماكن للعمل.

وتقرر أيضًا ألا تتم عمليات انتقال الموظفين من الفورمولا 1 إلى قطاع آخر بصورة مباشرة، إذ سيتعين إعادة صياغة عقودهم بما يعكس أدوارهم الجديدة. كما ستُعطّل بطاقات دخول الشركة وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، بحيث يفقدون إمكانية الوصول إلى أنظمة الفورمولا 1. وفي جميع الأحوال، لن يتمكن الموظفون الذين يغادرون الفريق من العودة إليه لمدة تصل إلى عام.

أما الأمر الأكثر إثارة للدهشة، فهو أن العاملين في البرامج خارج الفورمولا 1، إضافة إلى خضوعهم لاتفاق جديد، سيتعين عليهم اجتياز فترة "استراحة إلزامية" مدتها ثلاثة أشهر، يُمنعون خلالها من المشاركة في أي أنشطة للشركة.

فهل سينتهي الأمر بفصل الموظف ثم إعادة توظيفه لاحقًا؟ وهكذا، يبدو أن فريق الفورمولا 1 سيتحول إلى "قلعة" داخل منشآت العلامة التجارية، لا يمكن دخولها إلا عبر جسر متحرك.

ميكانيكي فريق مكلارين

الصورة من قبل: Pauline Ballet - Formula 1

وسيكون من المثير للاهتمام معرفة الفرق التي أيدت هذا الهيكل الجديد، الذي يبدو غير منطقي لفرق الفورمولا 1. فمن المشروع السعي إلى تعزيز الرقابة على الموارد الفعلية للفرق، ومنع التحايل على سقف الميزانية، لكن "فيا" تحاول من خلال هذه الخطوة تغيير آلية عمل شركة بأكملها وطريقة تخطيطها.

فبعدما كان من الممكن سابقًا إسناد مهام ضمن مشروعين إلى خبير يتمتع بكفاءة عالية، سيضطر المسؤولون عن البرامج خارج الفورمولا 1 الآن إلى البحث عن متخصص من خارج الشركة، ما سيؤدي حتمًا إلى زيادة إجمالية في عدد الموظفين والتكاليف.

وينطبق الأمر نفسه على الهياكل المؤسسية، إذ لن تخسر الفورمولا 1 شيئًا على الأرجح، لكن المشاريع التابعة للأقسام الأخرى ستضطر إلى التخلي عن أوجه التكامل وفرص التعاون المنطقية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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