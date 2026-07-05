فيا تفسر نهاية جائزة بريطانيا الكبرى خلف سيارة الأمان
أوضح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن "خطأ برمجيًا" كان السبب وراء النهاية المثيرة للجدل لجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1، بعدما أظهرت رسائل إدارة السباق في البداية أن سيارة الأمان ستنسحب لتمهيد الطريق للفّة أخيرة من المنافسة، قبل التراجع عن ذلك القرار.
سيارة الأمان
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
بعد حادث ماكس فيرستابن قبل ست لفات من النهاية، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة، ما أوحى بإمكانية نهاية مثيرة على حلبة سيلفرستون.
وبمجرد أن تمكن المارشال من سحب سيارة ريد بُل الخاصة بفيرستابن من الحصى عند منعطف ستو، اتبعت إدارة السباق الإجراءات المعتادة، وسمحت للسيارات المتأخرة بلفة بتجاوز رتل سيارة الأمان لاستعادة لفاتها.
وأكملت تلك السيارات عملية استعادة اللفات في اللفة قبل الأخيرة، لكن لوائح الفورمولا 1 تنص على ضرورة إكمال لفة كاملة بعد انتهاء هذا الإجراء، وهي كانت لتكون اللفة الأخيرة من السباق.
ورغم ذلك، أظهرت رسائل إدارة السباق خلال اللفة قبل الأخيرة عبارة "سيارة الأمان ستدخل إلى منطقة الصيانة في هذه اللفة"، في إشارة إلى استئناف المنافسات للفّة أخيرة.
لكن بعد ثماني ثوانٍ فقط، جرى تحديث الرسائل إلى "سيارة الأمان على الحلبة"، لتبقى سيارة الأمان في المقدمة حتى نهاية السباق، الذي انتهى رسميًا خلفها.
وأصدرت "فيا" بيانًا أوضحت فيه الموقف، وجاء فيه: "تنص المادة B5.13.5 الخاصة بفترة سيارة الأمان على ضرورة إكمال لفة واحدة بعد انتهاء إجراءات استعادة اللفات".
وأضاف: "وقد التزمت إدارة العمليات في السباق بهذا الإجراء. أما رسالة 'سيارة الأمان ستدخل إلى منطقة الصيانة في هذه اللفة'، فقد ظهرت عن طريق الخطأ نتيجة خلل برمجي".
وبما أن الإجراءات طُبقت وفق اللوائح، فقد حافظ شارل لوكلير على فوزه من دون خوض مواجهة في اللفة الأخيرة، رغم دخوله إلى منطقة الصيانة للحصول على إطارات سوفت جديدة استعدادًا لاحتمال استئناف السباق.
وفي المقابل، تقدم جورج راسل إلى المركز الثاني مع مرسيدس بعدما اختار عدم التوقف لتغيير الإطارات، بينما دخل لويس هاميلتون إلى منطقة الصيانة للحصول على إطارات جديدة.
ولا يزال بطل العالم سبع مرات خاضعًا للتحقيق بسبب مخالفة محتملة للأعلام الصفراء وقعت في وقت سابق من السباق.
وتحظى نهايات السباقات التي تشهد استئنافًا متأخرًا بحساسية كبيرة في الفورمولا 1 منذ أحداث الجولة الختامية لموسم 2021 في جائزة أبوظبي الكبرى، عندما لم تُطبق لوائح الاتحاد بالشكل الصحيح، ما أدى إلى إقامة لفة أخيرة تمكن خلالها فيرستابن من تجاوز هاميلتون وانتزاع لقب بطولة العالم.
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