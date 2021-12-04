"فيا" تفرض قيودًا على السير ببطء بعد الحوادث الوشيكة على حلبة جدّة

جاءت هذه الخطوة بعد العديد من الحوادث الوشيكة هلال مجريات الجمعة من جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى، وتمّ التباحث فيها خلال اجتماع السائقين مساء الجمعة.

لكنّ القيود الجديدة ستُطبّق على قسمٍ صغيرٍ من المسار في نهاية اللفّة، مباشرة بعد المنعطف الـ 22 الذي تعرّض فيه شارل لوكلير لحادثٍ في نهاية التجارب الحرّة الثانية.

وأشار لويس هاميلتون بعد مجريات الجمعة إلى أنّ الوضع كان ليكون أسوأ بالنظر إلى سرعة اقتراب السيارات من الأخرى".

وتركّز الحديث في الاجتماع حول مناطق المخاطر الرئيسيّة، وتمّ تحديد المنطقة القريبة من نهاية اللفّة.

وكان ماسي قد عالج مسألة سير السائقين ببطء مفرط في حلبات مثل سوتشي وباكو، حيث أكّد في الأخيرة على سبيل المثال أنّ على السائقين تسريع وتيرتهم في المقطع السريع قبل خطّ البداية والنهاية وذلك بعد تشكيلهم لفجوة في الجزء السابق من الحلبة.

وضمن نسخة محدّثة من مذكّرة مدير السباق في جدّة، كتب ماسي: "أيّ سائقٍ ينوي بناء فجوة أمامه من أجل الحصول على لفّة نظيفة يجب عليه عدم محاولة فعل ذلك بين المنعطفين 23 و25. أيّ سائقٌ يُشاهد بصدد فعل ذلك سيُنقل إلى المراقبين على أنّه خرقٌ للمادة 27.4 في القوانين الرياضيّة".

وتعتقد الفرق بأنّ مشاكل الزحام قد تتفاقم في التصفيات بسبب حاجة السائقين لإكمال عدّة لفّات من أجل تجهيز إطاراتهم في المكان المناسب.

لكنّ فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري عبّر عن ثقته في أنّ السائقين سيفعلون الأمر المناسب.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سيكون الوضع صعبًا في السباق. لكنّ السائقين كانوا منضبطين يوم الجمعة، وأعتقد بأنّ الأمر ذاته سينطبق في التصفيات. تعوّدوا على ذلك في موناكو، وبودابست أو باكو".