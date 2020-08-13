"فيا" تفرض قيودًا على اختصار المنعطفات في جائزة إسبانيا الكبرى

تحرّكت "فيا" مسبقًا لمنع السائقين من كسب أفضليّة عبر اختصار المنعطف الثاني من حلبة برشلونة عبر وضع علامة في منطقة الخروج ضمن سباق العام الماضي.

إذ يجب على كلّ سائقٍ يفشل في عبور المنعطف الثاني بشكلٍ طبيعي العبور إلى يسار تلك العلامة والعودة إلى الحلبة بطريقة آمنة.

لكنّ ماسي تبنّى المزيد من القيود عبر تقديم تحذيرات جديدة لأولئك الذين يُكرّرون ذات الخرق ويكسبون أفضليّة.

وجاء في المذكّرة التي أرسلها ماسي إلى جميع الفرق والسائقين: "في كلّ مرّة تفشل سيارة في عبر المنعطف الثاني على المسار، يتمّ إبلاغ الفرق عبر نظام التراسل الرسميّ".

وأضاف: "في حال تكرار ذلك للمرّة الثانية من قبل ذات السائق خلال السباق، فسيتمّ رفع العلم الأسود والأبيض في وجهه. أيّ اختصارٍ إضافيّ سيتمّ نقله إلى حُكّام السباق".

وأردف: "ويجب على السائق في جميع الأحوال العودة إلى المسار إلّا عندما يكون ذلك آمنًا من دون كسب أفضليّة دائمة".

وأكمل: "لن يتمّ تطبيق المتطلّبات السابقة بشكلٍ أوتوماتيكيّ على أيّ سائقٍ يُعتبر أنّه أُجبر على الخروج عن المسار، وسيتمّ التعامل مع هذه الحالات على حدة".

وكانت بعض التغييرات الطفيفة قد طرأت على حلبة برشلونة منذ جائزة إسبانيا الكبرى العام الماضي.

إذ أُضيف طريق أسفلتيٌ جديد على منطقة الخروج الآمن عند المنعطف الأوّل بعد اعتماد ذلك من أجل عقوبة اللفّة الطويلة في سباقات الموتو جي بي.

أمّا الحفف الجانبيّة عند مخرج المنعطف الثامن فقد تمّت إطالتها، بينما تمّ تمديد المنطقة الحصويّة عند المنعطفين 8 و12.