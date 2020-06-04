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"فيا" تفرض المزيد من القيود على حيل المحرّكات في الفورمولا واحد

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"فيا" تفرض المزيد من القيود على حيل المحرّكات في الفورمولا واحد
04-06-2020

تحرّك الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" لفرض المزيد من القيود على حيل المحرّكات في بطولة العالم للفورمولا واحد، في الوقت الذي بدأت فيه فرق البطولة بالتجهّز للعودة إلى التسابق.

في ظلّ التركيز المتجدّد على سلوك المحرّكات إثر الجدل بخصوص وحدة طاقة فيراري الموسم الماضي، تحرّكت الهيئة الحاكمة لغلق الباب أمام النقاط الرماديّة في القوانين والتي كان بوسع الفرق استغلالها.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ اهتمام "فيا" في التوضيح الأخير شمل منطقتين على وجه الخصوص: حرق الزيت وأنظمة استشعار الطاقة في نظام "إيرز".

وبالنسبة لمسألة حرق الزيت فإنّ الفرق واجهت بالفعل قيودًا أكثر صرامة لموسم 2020 كجزء من ضغط "فيا" من أجل منع الفرق من استغلال الزيت كوقود.

إذ كان سيتمّ حدّها بـ 0.3 لتر من الزيت المستهلك لكلّ 100 كلم.

لكنّ خطوة إضافيّة جاءت الآن لضمان عدم إيجاد الفرق لأيّة طرقٍ تتحايل من خلالها على ذلك الحدّ، حيث تحتفظ "فيا" بحقّ تقديم مراقبة صارمة على كيفيّة قياس الزيت وختم الأنظمة قبل توجّه السيارات إلى المسار.

أمّا على صعيد نظام استعادة الطاقة، فإنّ "فيا" عزّزت جهودها لمراقبة توزيع الطاقة الكهربائيّة من الطاقة المسترجعة من قبل نظام "إيرز" عبر نظام استشعارٍ مُحدّث سيتمّ تركيبه على سيارات المقدّمة في بداية الموسم.

وكانت هناك بعض الشكوك حيال إيجاد الفرق في الأعوام الأخيرة لطرق ذكيّة من أجل التحايل على القيود المفروضة على قدر الطاقة التي يُمكن استخدامها لتعزيز الأداء.

وفي حين أنّ فيراري كانت مكمن الاهتمام الأساسيّ لجدل المحرّكات منذ توصّلها لتسوية خاصة مع "فيا" العام الماضي بخصوص وحدة طاقتها لموسم 2019، يُعتقد بأنّ التعديلات الأخيرة لا تستهدف الصانع الإيطالي فحسب.

في الحقيقة تأتي الفحوصات الإضافيّة الجديدة على خلفيّة ما أشادت به "فيا" على أنّه مستوى جديدٌ من التعاون بين الهيئة الحاكمة وفيراري للمساعدة على مراقبة المحرّكات بشكلٍ أفضل منذ قضيّة العام الماضي.

وضمن بيانٍ نُشر عند التوصّل إلى التسوية السريّة بين "فيا" وفيراري، كُتب حينها: "اتّفقت فيا وفيراري على عددٍ من الالتزامات التقنيّة التي ستساعد على تحسين مراقبة جميع وحدات الطاقة في الفورمولا واحد في المواسم المقبلة من البطولة".

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