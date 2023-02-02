"فيا" تفتح رسميًا عمليّة ضمّ فرقٍ جديدة إلى الفورمولا واحد

على إثر بيان محمّد بن سليّم رئيس "فيا" في مطلع هذا العام عن رغبته في تقييم "فيا" للفكرة، تمّ الآن نشر الوثائق بشكلٍ رسميٍ أمام الأطراف المهتمّة للتعبير عن رغبتها بالانضمام.

وضمن بيانٍ نُشر يوم الخميس، قالت "فيا" أنّها ستقوم بتقييم أيّة فرق جديدة ممكنة بناءً على "تحليل مالي وتقني مدقّق" إلى جانب "عاملَي الاستدامة والتأثير الاجتماعي الإيجابي".

وقالت "فيا" أنّ كلّ طلبٍ يجب أن يُثبت القدرات والموارد التقنيّة، بما في ذلك مستويات التمويل، إلى جانب الخبرة المرتبطة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّه سيكون على المترشّحين التطرّق إلى كيفيّة عملهم على عوامل الاستدامة ضمن الضغط لدفع الفورمولا واحد نحو حياديّة على صعيد الكربون بدءًا من 2030.

وسيكون موسم 2025 أبكر موعدٍ يُمكن فيه لفريقٍ جديدٍ الانضمام إلى البطولة، حيث سيحتاج أيّ مترشّحٍ لدفع مبلغ 20.000 دولار كرسوم دراسة للملف وسيكون غير قابلٍ للإرجاع.

وبحديثه حول إطلاق العمليّة، قال بن سليّم: "نموّ وجاذبيّة الفورمولا واحد في مستويات غير مسبوقة. تعتقد فيا بأنّ الظروف مناسبة للأطراف المهتمّة التي توفي بمجموعة المتطلّبات المختارة للتعبير عن اهتمامها رسميًا لدخول البطولة".

وأضاف: "نطلب للمرّة الأولى على الإطلاق، كجزء من شروط الانتقاء، أن يُحدّد المترشّحون كيف سيوفون بأهداف فيا للاستدامة وكيفيّة توفيرهم لتأثير اجتماعي إيجابي من خلال الرياضة".

وأردف: "هذه العمليّة هي امتداد طبيعي للقبول الإيجابيّ لقوانين وحدات طاقة الفورمولا واحد لموسم 2021 من قبل مصنّعي المحرّكات وهو ما جذب آودي نحو الفورمولا واحد وخلق اهتمامٍ بين العديد من المنظّمين المحتملين الآخرين".

وكان أندريتي قد عبّر عن اهتمامه بدخول الفورمولا واحد عبر شراكة مع كاديلاك على إثر تصريحات بن سليّم السابقة، لكنّ إدارة الفورمولا واحد تحرص حاليًا على الحصول على فهمٍ أفضل للمكاسب التي قد تنتج عن ضمّ فرقٍ جديدة.

ويُعدّ ذلك مهمًا للغاية بالنسبة للفرق العشرة الحاليّة في البطولة، حيث ستعرف انخفاض نصيبها من المداخيل الماليّة في حال انضمام فرقٍ جديدة.