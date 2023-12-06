"فيا" تفتح تحقيقاً حيال إمكانية وجود تضارب مصالح في عائلة وولف

جاء هذا التطور الدراماتيكي بعد أن وجدت "فيا" ضرورة التدخل حيال شكاوى من قبل مدراء فرق الفورمولا واحد، فيما يتعلق بنشاطات الزوجين.

ويشغل توتو وولف منصب مدير فريق مرسيدس، أما زوجته سوزي فهي المديرة الإدارية لأكاديمية الفورمولا واحد، التابعة إلى مالكي الأسهم التجارية للفورمولا واحد.

ويبدو أن هناك مخاوف من أن الزوجين بوسعهما الحصول على معلومات سرية لا تتوافر عادة، ما قد يُنظر إليه على أنه تضارب في المصالح.

وتشير التكهنات إلى أن وولف امتلك معرفة سابقة لمعلومات سرية حيال نشاطات الفورمولا واحد ككلّ، لم تتوافر في حوزة مدراء الفرق الآخرين، كما أن سوزي وولف على اطلاع جيد بنقاشات مدراء الفرق التي قد تكون مهمة للفورمولا واحد كمؤسسة.

وهذا ما أثار مخاوف من أن نقاشات ""سرية" على مستوى مدراء الفرق، ربما تمّ تمريرها إلى الإدارة العُليا للفورمولا واحد.

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

تصوير: صور موتورسبورت توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وزوجته سوزي وولف

وبينما لم تتكلم الفرق المنافسة بشكل صريح علناً حول المسألة، لكن يبدو أن محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بات تحت نوع من الضغوط فيما يتعلق بإمكانية وجود تضارب في المصالح يخصّ الزوجين وولف.

ورداً على ذلك، طلب بن سُليّم من قسم الامتثال لقوانين "فيا"، التحقيق في الأمر.

وجاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

وتم تعيين سوزي وولف كمديرة إدارية لأكاديمية الفورمولا واحد شهر مارس من هذا العام، بعد أن عملت كمديرة ومن ثم مديرة تنفيذية لدى فريق فانتوري في الفورمولا إي ما بين 2018 و2022.

أما ضمن دورها الحالي كمديرة لأكاديمية الفورمولا واحد، فإن سوزي وولف تقدم تقاريرها مباشرة إلى ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد.