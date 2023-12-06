"فيا" تفتح تحقيقاً حيال إمكانية وجود تضارب مصالح في عائلة وولف
يخضع توتو وولف مدير فريق مرسيدس وزوجته سوزي وولف إلى تحقيق من قبل قسم الامتثال للقوانين ضمن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيال إمكانية وجود تضارب في المصالح.
جاء هذا التطور الدراماتيكي بعد أن وجدت "فيا" ضرورة التدخل حيال شكاوى من قبل مدراء فرق الفورمولا واحد، فيما يتعلق بنشاطات الزوجين.
ويشغل توتو وولف منصب مدير فريق مرسيدس، أما زوجته سوزي فهي المديرة الإدارية لأكاديمية الفورمولا واحد، التابعة إلى مالكي الأسهم التجارية للفورمولا واحد.
ويبدو أن هناك مخاوف من أن الزوجين بوسعهما الحصول على معلومات سرية لا تتوافر عادة، ما قد يُنظر إليه على أنه تضارب في المصالح.
وتشير التكهنات إلى أن وولف امتلك معرفة سابقة لمعلومات سرية حيال نشاطات الفورمولا واحد ككلّ، لم تتوافر في حوزة مدراء الفرق الآخرين، كما أن سوزي وولف على اطلاع جيد بنقاشات مدراء الفرق التي قد تكون مهمة للفورمولا واحد كمؤسسة.
وهذا ما أثار مخاوف من أن نقاشات ""سرية" على مستوى مدراء الفرق، ربما تمّ تمريرها إلى الإدارة العُليا للفورمولا واحد.
وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.
تصوير: صور موتورسبورت
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وزوجته سوزي وولف
وبينما لم تتكلم الفرق المنافسة بشكل صريح علناً حول المسألة، لكن يبدو أن محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بات تحت نوع من الضغوط فيما يتعلق بإمكانية وجود تضارب في المصالح يخصّ الزوجين وولف.
ورداً على ذلك، طلب بن سُليّم من قسم الامتثال لقوانين "فيا"، التحقيق في الأمر.
وجاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".
وتم تعيين سوزي وولف كمديرة إدارية لأكاديمية الفورمولا واحد شهر مارس من هذا العام، بعد أن عملت كمديرة ومن ثم مديرة تنفيذية لدى فريق فانتوري في الفورمولا إي ما بين 2018 و2022.
أما ضمن دورها الحالي كمديرة لأكاديمية الفورمولا واحد، فإن سوزي وولف تقدم تقاريرها مباشرة إلى ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد.
هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد
هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد
مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف
مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد
هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد هيلموت ماركو يكشف سبب عدم إمكانية جمع فيرستابن وهاميلتون في فريق واحد
سوزي وولف: الادعاءات "المُهينة" نابعة من تصرفات "ترهيب وكراهية للنساء"
سوزي وولف: الادعاءات "المُهينة" نابعة من تصرفات "ترهيب وكراهية للنساء" سوزي وولف: الادعاءات "المُهينة" نابعة من تصرفات "ترهيب وكراهية للنساء"
مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف
مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف مرسيدس ترفض "الادعاءات التي لا أساس لها" ضدّ وولف
الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة"
الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة" الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.