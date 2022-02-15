"فيا" تغير نظام منح النقاط بعد جدل سباق بلجيكا 2021

وجدت البطولة نفسها ضمن موقف حرج في بلجيكا حين هطلت الأمطار بغزارة شديدة على حلبة سبا-فرانكورشان، ما أدى إلى تأخير انطلاقة السباق قبل أن يتم إخراج السيارات خلف سيارة الأمان في لفة تحمية.

وبعد المزيد من التأخير تم إيقاف السباق من قبل الحكام، ومع عدم وجود أية إمكانية لاستئنافه بسبب المياه على الحلبة وسوء الرؤية، خرجت السيارات خلف سيارة الأمان في لفتين فقط كي يتم اعتباره سباقاً بحسب القوانين ومن ثم تم منح نصف النقاط للفرق بحسب مراكزها.

نتيجة لذلك، تم إعلان ماكس فيرشتابن فائزاً في أقصر سباق بتاريخ الفورمولا واحد.

وبعد الجدل من قبل المتابعين، قررت "فيا" تغيير النقاط الممنوحة في السباقات التي يتم تقصيرها، حيث لا يتم منح أية نقطة إلا بعد إكمال لفتين على الأقل من قبل السيارة المتصدرة ومن دون وجود سيارة الأمان أو نظام سيارة الأمان الافتراضي، ما يعني أنه لم يكن ليتلقى أي سائق النقاط في بلجيكا 2021 لو كان هذا النظام مطبقاً.

وتم تفصيل النقاط أكثر بحسب نسبة إكمال اللفات في السباق.

في حال أكملت السيارة المتصدرة 25 - 50 بالمئة من مسافة السباق، يتلقى السائقون التسعة الأوائل النقاط، وفي حال أكملت السيارة المتصدرة 50 - 75 بالمئة من مسافة السباق يتلقى السائقون العشرة الأوائل النقاط.

وهنا تفصيل كامل بالقانون الجديد:

لن يتم منح أية نقطة إلا في حال إكمال لفتين على الأقل من قبل السيارة متصدرة السباق ومن دون وجود سيارة الأمان أو نظام سيارة الأمان الافتراضية.

في حال أكمل المتصدر أكثر من لفتين وأقل من 25 بالمئة من مسافة السباق، يتلقى السائقون الخمسة الأوائل النقاط وفق الترتيب التالي:

المركز الأول - 6 نقاط

المركز الثاني - 4 نقاط

المركز الثالث - 3 نقاط

المركز الرابع - نقطتان

المركز الخامس - نقطة واحدة

في حال أكمل المتصدر أكثر من 25 بالمئة وأقل من 50 بالمئة من مسافة السباق، يتم منح النقاط وفق التالي:

المركز الأول - 13 نقطة

المركز الثاني - 10 نقاط

المركز الثالث - 8 نقاط

المركز الرابع - 6 نقاط

المركز الخامس - 5 نقاط

المركز السادس - 4 نقاط

المركز السابع - 3 نقاط

المركز الثامن - 2 نقطة

المركز التاسع - نقطة واحدة

في حال أكمل المتصدر أكثر من 50 بالمئة وأقل من 70 بالمئة من مسافة السباق، يتم وفق النقاط وفق التالي:

المركز الأول - 19 نقطة

المركز الثاني - 14 نقطة

المركز الثالث - 12 نقطة

المركز الرابع - 9 نقاط

المركز الخامس - 8 نقاط

المركز السادس - 6 نقاط

المركز السابع - 5 نقاط

المركز الثامن - 3 نقاط

المركز التاسع - 2 نقطة

المركز العاشر - نقطة واحدة

ومن المتوقع أن تصبح هذه التغييرات رسمية بعد الموافقة عليها من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.