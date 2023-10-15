"فيا" تعيد مراجعة عقوبة هاميلتون في قطر
أطلق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مراجعة للعقوبة التي تلقاها لويس هاميلتون سائق مرسيدس، لعبوره المسار على الأقدام بشكل خطر، بعد حادثته في سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد.
خرج هاميلتون من السباق في اللفة الأولى بعد حادثة جمعته مع زميله جورج راسل.
وأثناء عودته إلى المرآب، عبر المسار على الأقدام بطريقة غير آمنة، ما يعتبر خرقاً للقوانين.
وتم استدعاء البريطاني للمثول أمام الحكام للتحقيق فيما جرى. وبعد ذلك، تلقى أول تنبيه له هذا الموسم، وغرامة 50 ألف يورو.
لكن وبعد أسبوع على الحادثة، أعلنت "فيا" أنها ستراجع العقوبة، لأن ما حصل أكثر خطورة مما كانت تعتقد.
ويبدو أن الهدف من ذلك ليس تطبيق عقوبة أكبر على هاميلتون، بل دراسة إن كان يجب تشديد عقوبة اجتياز المسار بهذه الطريقة.
حيث صرّح متحدث باسم "فيا" قائلاً: "تقوم ’فيا’ بإعادة تقييم الواقعة التي اجتاز فيها لويس هاميلتون المسار أثناء سير السباق في قطر".
وأكمل: "تشير ’فيا’ إلى أن لويس قد اعتذاره للحكام بعد الواقعة، مدركاً مدى خطورة ذلك على السلامة".
وتابع: "لكن، ونظراً للتأثير الذي يتمتع به، تعبر ’فيا’ عن قلقها من تأثير أفعاله على السائقين اليافعين".
وبينما لا يبدو أن هاميلتون سيتلقى عقوبات إضافية، لكن نتيجة مراجعة "فيا" ستحدد اتجاهاً واضحاً أكثر فيما يتعلق بمثل هذه النوعية من الخروقات.
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