"فيا" تُعوّض العشب المساهم في حادث تسونودا بمصيدة حصويّة في المجر

عوّضت "فيا" ذلك الجزء العشبي الذي ساهم في الحادث الذي تعرّض له يوكي تسونودا في التجارب التأهيليّة لجائزة المجر الكبرى.

تعرّض سائق آربي لحادثٍ قوي بالخروج من المنعطف الخامس في نهاية القسم الثالث من التصفيات، ليُحطّم الجانب الأيسر من سيارته ويتسبّب في بعض الكدمات لتسونودا.

وفي حين أنّ تسونودا عبر بشكلٍ واسع، فإنّ موقعه على المنطقة العشبيّة كان يعني أنّه عُرضة لمشكلة برزت في تلك المنطقة من المسار.

"تمّ ذكر ذلك في اجتماع السائقين" قال بيتر باير المدير التنفيذي لآربي لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "انغمست الأرض قليلًا، وأصبح هناك تموّج (بسبب المطب) خلق تأثيرًا مشابهًا لتأثير حفف النقانق. وقد عبر عليه".

وكشف باير أنّ محمد بن سليم رئيس "فيا" طلب من طاقمه "إلقاء نظرة مدقّقة على المنطقة"، حيث تحرّكت الهيئة الحاكمة الآن لنزع آخر أربعة أمتار من المنطقة العشبيّة وملء الفراغ بمصيدة حصويّة.

وكان تسونودا قد أكمل التصفيات عاشرًا بعد عدم قدرته على تحسين مركزه كنتيجة لحادثه، بينما كان زميله دانيال ريكاردو قادرًا على انتزاع المركز التاسع في اللحظات الأخيرة عند استئناف القسم الثالث.

وقال باير حول نتيجة فريقه: "من الجيّد التواجد في الأمام مجدّدًا بعد برشلونة، وسبيلبرغ وسيلفرستون".

وأكمل: "كانت السيارة في مستوى جيّد وإعدادات جيّدة هنا. أعتقد بأنّ الكثير ممكنٌ هنا في السباق".