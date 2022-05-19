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فيا: تعليق حسم خطط السباقات القصيرة للموسم المُقبل غير مرتبط بالمال

أصرّ محمد بن سليم رئيس "فيا" على أن الخطوة الأخيرة بتعليق خطط اعتماد سباقات قصيرة إضافية في موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد غير مرتبطة بالمال.

فيا: تعليق حسم خطط السباقات القصيرة للموسم المُقبل غير مرتبط بالمال

ضمن اجتماع للجنة الفورمولا واحد الشهر الماضي، اتفقت ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد والفرق على خطط الدفع لزيادة عدد السباقات القصيرة إلى 6 في الموسم المُقبل.

مع ذلك، لم تمض تلك الخطط قُدمًا بعدما أبدى بن سليم رغبته بالمزيد من الوقت لدراسة تأثير تلك الأحداث الإضافية على إدارة "فيا" لعُطل نهاية أسبوع الجوائز الكبرى.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الرئيس الجديد لتحسين الوضع داخل الكيان الحاكم واستهداف معالجة الخسائر الكبيرة التي سبق وعانى منها.

لكن وضمن حديثه عن المسألة للمرة الأولى، نفى بن سليم أنه قد تم تعليق خطط السباقات القصيرة لجلب المزيد من الأموال إلى "فيا".

فقال: "لم نطالب بالمزيد من المال، لكن وإذا ما حدث ذلك فكان سيتم استخدامه بالطريقة الصحيحة، الاستثمار في التقنين اللائق للرياضة".

وأضاف: "نقول بأن الفورمولا واحد هي الفئة الملكة، وهي كذلك بالفعل، لذلك نحتاج داخل فيا إلى الموارد لإدارة الجانب التقني والمالي لرياضة المليار دولار بالطريقة التي تحترم ذلك. نحتاج للقدرات من أجل مراقبة تلك المعايير".

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وتابع: "لذلك، وتحديدًا فيما يتعلق بالسباقات القصيرة، عليّ أن أضمن أن يكون بمقدور فريقي على الأرض أن يتعامل مع تلك الأحداث الإضافية وأعباء العمل التي تأتي معها. بعد سباق أبوظبي الأخير، كانت هنالك مطالبات بتغيير هذا أو ذلك، لذلك لا أفهم لماذا نطلب من فريق فيا فجأة أن يتعامل مع المزيد من الأعباء".

وأكمل: "عندما تحصل واقعة ما في المستقبل، كتلك المتعلقة بسيارة الأمان، عندها ماذا سيحدث؟ نحن بحاجة للنظر في كل ذلك واتّخاذ قرار عقلاني. دعونا ندير عملنا وسنجد حلولًا لذلك".

هذا وأشار بن سليم إلى أنه سيكون أكثر من سعيد لمنح موافقته على توسيع عدد السباقات القصيرة، إذا ما رأت فيا أنه لا عراقيل في ذلك التغيير.

فقال: "أدعم هذه السباقات إذا ما كانت هي الأمر الصائب. لا أقول بأنها خطوة خاطئة، أقول بأنه ما يزال أمامنا وقت لاتخاذ القرار. نتحدث عن مسألة لموسم 2023، ليس هذا الموسم. لا حاجة للاستعجال".

واختتم: "لدينا هنا ديمقراطية: على الفورمولا واحد أن تصوت، على الفرق أن تصوت، أنا يجب أن أصوت. إذا قلتم أنه ليس بوسعي الحصول على بعض الوقت لدارسة المقترحات، عندها فإنكم لا تعطوني الحرية لممارسة الديمقراطية".

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