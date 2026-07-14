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"فيا" تعلن مناطق تفعيل "وضع الخط المستقيم" في سبا-فرانكورشان

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات رسميًا مناطق تفعيل وضع الخط المستقيم على حلبة سبا-فرانكورشان، وذلك قبل انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1.

منشور:
إسحاق حجار وليام لاوسون، ريسينغ بولز

إسحاق حجار وليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: إريك جونيوس

حل نظام الانسيابية الهوائية النشطة، الذي دخل حيز التنفيذ مع موسم 2026، محل نظام دي آر إس المستخدم في السنوات السابقة.

ويتيح هذا النظام للسائقين تقليل مقاومة الهواء على الخطوط المستقيمة من خلال تغيير وضعية الجناحين الأمامي والخلفي في مقاطع محددة من الحلبة. وعند الاقتراب من المنعطفات، يعود الجناحان إلى وضعية توفر ارتكازية مرتفعة.

ويختلف عدد مناطق الوضع المستقيم من حلبة إلى أخرى وفقًا لخصائصها، بينما تم حظر استخدام نظام الانسيابية الهوائية النشطة بالكامل خلال جائزة موناكو الكبرى.

ووفقًا لخريطة الحلبة المحدثة التي نشرها الاتحاد الدولي للسيارات، ستضم حلبة سبا خمس مناطق مختلفة لاستخدام وضع الخط المستقيم.

وستقع إحدى هذه المناطق في المقطع الممتد بين منعطف لاسورس ومنعطف أوروج. لكن الاتحاد الدولي لن يسمح باستخدام نظام الانسيابية الهوائية النشطة عبر منعطفي أوروج وريديون لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبذلك، سيُستخدم الجناح المتحرك في هذا الجزء من الحلبة لأول مرة منذ عام 2012.

مناطق الوضع المستقيم الخمس في سبا

سيكون الوضع المستقيم متاحًا في المقاطع التالية خلال جائزة بلجيكا الكبرى:

  • الخط المستقيم الرئيسي (خط البداية/النهاية).
  • الخط المستقيم بين لاسورس وأوروج.
  • الخط المستقيم من مخرج أوروج/ريديون عبر مستقيم كيميل وحتى لوكومب.
  • الخط المستقيم عند مخرج ستافيلو (سيتم إلغاء تفعيل النظام قبل بلانشيمون).
  • الخط المستقيم الأخير بعد منعطف بلانشيمون وحتى منعطف بوس ستوب.

وكانت حلبة ألبرت بارك، التي استضافت جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الافتتاحية الوحيدة من موسم 2026 حتى الآن، تضم أيضًا خمس مناطق لاستخدام الوضع المستقيم.

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