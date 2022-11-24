"فيا" تعلن رحيل راو الموظفة السابقة لدى مرسيدس

انضمت راو للعمل بمركز رفيع في "فيا" وذلك بمنصب الأمين العام المؤقت لرياضة السيارات، حيث حلّت كبديلة عن بيتر باير الذي ترك عمله مع الهيئة الحاكمة للرياضة.

وعملت راو سابقاً لدى "فيا" في القسم القانوني ما بين 2016 و2018 قبل الانضمام إلى مرسيدس كمستشارة عامة ومن ثم كمستشارة خاصة لمدير الفريق توتو وولف.

وأشعلت عودتها للعمل مع "فيا" مخاوف من قبل بعض الفرق، حيث صرح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بضرورة تقديم ضمانات حيال عدم وجود تضارب في المصالح نظراً لصلاتها السابقة مع مرسيدس.

ولعبت راو دوراً في الإشراف على تطبيق قانون سقف النفقات خلال الأشهر السابقة، حيث تم تسريب خرق ريد بُل للسقف قبل الإعلان والتبليغ الرسمي، ما دفع هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لوصف ما حصل "بالغريب"، في إشارة واضحة لوجود تسريبات.

وتمت معاقبة ريد بُل بـ 7 ملايين دولار أمريكي كغرامة إضافة إلى تقنين تجارب الانسيابية للموسم المقبل، وهي عقوبة وصفتها العلامة النمساوية "بالمجحفة" و"الهائلة".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس ومحمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات تصوير: صور موتورسبورت

وضمن بيان أصدرته "فيا" تم تأكيد خروج راو من منصبها بعد أن عملت مع محمد بن سُليّم رئيس "فيا" خلال عامه الأول في مركزه.

"عادت شايلا-آن راو إلى ’فيا’ لمساعدة فريق الرئيس الجديد خلال الفترة الانتقالية بمنصب الأمين العام المؤقت للرياضة" وفق ما جاء في البيان.

وجاء أيضاً: "تمكنت شايلاـآن من إدارة هذه الفترة الانتقالية بنجاح وقدمت دعماً قيماً إضافة إلى مساعدة رئيس ’فيا’ والمنظمة خلال هذه الفترة التي وصلت إلى نهايتها الآن".

وتابع البيان: "لذا ستترك شايلا-آن ’فيا’ بعد انتهاء موسم الفورمولا واحد. تقدم ’فيا’ الشكر إلى شايلا-آن على دعمها خلال هذه الفترة".

كما وجه بن سُليّم الشكر إلى راو في بيان وصف مساهمتها "بالقيّمة للغاية" خلال فترة عملها مع "فيا"، مؤكداً أنها قدمت "دعماً رائعاً لناحية الفورمولا واحد، ولطالما تميّز عملها بالاحترافية والنزاهة".

ويأتي رحيل راو بعد أيام من نفي بن سُليّم للتكهنات التي أشارت إلى أنها ما زالت تملك صلاتٍ مع مرسيدس.