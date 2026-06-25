"فيا" تعلن حالة الخطر الحراري خلال جائزة النمسا الكبرى

تشهد القارة الأوروبية أول موجة حر كبيرة هذا الصيف، وكانت النمسا من بين الدول التي سجلت درجات حرارة قياسية خلال شهر يونيو.

ومع توقع بقاء درجات الحرارة على حلبة ريد بُل رينغ في شبييلبيرغ عند مستويات تتجاوز الثلاثين درجة مئوية طوال عطلة نهاية الأسبوع، جرى تفعيل بروتوكول الخطر الحراري الخاص بفيا، والذي يتضمن إجراءات إضافية لتبريد السائقين.

وجاء في بيان فيا: "وفقًا للمادة B1.5.10 من لوائح فيا للفورمولا 1، وبعد تلقي توقعات من خدمة الأرصاد الجوية الرسمية تشير إلى أن مؤشر الحرارة سيتجاوز 31.0 درجة مئوية في مرحلة ما خلال السباق ضمن هذه الفعالية، فقد تم إعلان حالة الخطر الحراري".

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية التابعة لفيا، من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 31 درجة مئوية يومي السبت والأحد.

وتشير التوقعات إلى تسجيل 32 درجة مئوية خلال التجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية، بينما يُنتظر أن تبلغ الحرارة 33 درجة مئوية عند انطلاق السباق في الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وبموجب هذا الإعلان، سيُمنح السائقون خيارين: إما استخدام سترة التبريد، أو تركيب وزن موازن إضافي يبلغ 0.5 كيلوغرام على سياراتهم.

وكانت فيا تخطط منذ فترة لجعل سترات التبريد إلزامية لجميع السائقين، لكن بعد اعتراضات من السائقين بشأن مستوى الراحة وفعالية النظام، تقرر الإبقاء على استخدامها بشكل اختياري.