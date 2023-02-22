"فيا" تعلن تغييرات "دي ار اس" في خمس حلبات لموسم 2023 في الفورمولا واحد

بعد عام على تطبيق القوانين التقنية الجديدة، بات من الواضح أن التجاوزات باستعمال "دي ار س" سهلة للغاية في بعض الحلبات، بينما كانت مناطق "دي ار اس" قصيرة للغاية في حلبات أخرى.

وبعد النظر في بيانات الموسم الماضي، كشفت "فيا" الآن عن التعديلات التي تم إدخالها على حلبات البحرين، جدة، ملبورن، باكو وميامي بهدف موازنة الأمور.

وبالرغم من عدم وجود تأكيدات كاملة على التعديلات، لكن عُلم أن ملبورن ستحصل على منطقة "دي ار اس" رابعة.

علاوة على ذلك، أعلنت "فيا" عن إعادة سفلتة حلبات باكو، ميامي، بينما تم إدخال بعض التعديلات على حلبة جدة لتحسين مستويات الرؤية.

وضمن اجتماع لجنة الفورمولا واحد، تمت مناقشة عدة أمور، حيث تم الاتفاق على تخفيف قيود المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق.

وكذلك فيما يتعلق بقوانين خط الحظائر المغلق، حيث ستحصل الفرق على مزيد من الحرية لتعديل بعض القطع التي تتعرض للضرر بشكل متكرر.

كما تم حذف طريقة صياغة القوانين التي تتعلق بتوزيع النقاط في السباقات التي يتم تقصيرها، الأمر الذي تسبب بالجدل العام الماضي خلال جائزة اليابان الكبرى.

وباتت القوانين تنص على أنه سيتم منح النقاط الكاملة للسباقات التي تستمر لما يقارب طولها الأصلي، بينما سيتم منح نقاط أقل للسباقات التي يتم تقصيرها أو لا يمكن إكمالها.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على إغلاق كلي في الفترة الشتوية للفرق ومزوّدي وحدات الطاقة.

كما تم رفع سقف النفقات من 1.2 مليون دولار أمريكي إلى 1.8 مليون دولار أمريكي لكل جائزة كبرى فوق الـ 21 جولة. وذلك لأن بعض الجولات تتطلب نقلاً جوياً قد يكون مكلفاً أكثر من الانتقال ضمن أوروبا.